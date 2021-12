Ceny poštových služieb by sa mohli zvýšiť, pošta chce zreálniť tarify

Zdroj: TASR

Foto: TASR/Martin Baumann

dnes 11:31 -

Vyplýva to z predbežnej informácie o návrhu opatrenia Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (ÚREKPS), ktorá bola zverejnená na legislatívno-právnom portáli Slov-lex. Slovenská pošta pre TASR uviedla, že sa tým majú zreálniť tarify regulovaných služieb voči predpokladaným nákladom spojeným s ich poskytovaním.



Slovenská pošta podľa materiálu o pripravovanom opatrení predložila ÚREKPS návrh novej cenovej úpravy v oblasti poskytovania univerzálnej služby vo vnútroštátnom a v medzinárodnom poštovom styku a v oblasti poštového platobného styku. Navrhuje zvýšenie cien s predpokladom od 1. januára 2022 vo vnútroštátnom poštovom styku vrátane poštového platobného styku na úrovni 24 % a v medzinárodnom poštovom styku na úrovni 13 %. Konečné slovo pri výške úpravy poštových taríf však bude mať ÚREKPS.



Slovenská pošta tým podľa jej hovorkyne Ivety Dorčákovej sleduje zreálnenie tarify regulovaných služieb voči predpokladaným jednotkovým nákladom spojeným s ich poskytovaním pri zohľadnení očakávaného vývoja podaja zásielok a služieb. Týka sa to najmä poklesu listových zásielok, dynamického nárastu balíkových zásielok či poklesu transakcií poštového platobného styku.



Dorčáková podotkla, že ceny za poštové produkty a služby sa za ostatných zhruba desať rokov menili pravidelne, a to v roku 2009, 2013, 2015, 2016. Naposledy sa modifikovali v lete roku 2019. "Od tohto času sa trhové podmienky zmenili hlavne nárastom minimálnej mzdy, vplyvom pandemickej situácie, akceleráciou zmeny biznis modelu (od listov k balíkom – eCommerce), ktorá si vynucuje zmeny technologických postupov, logistického vybavenia, a rastom ďalších nákladov nevyhnutných na činnosť pošty," priblížila.



Cieľom je teda upraviť tarify na úroveň porovnateľných komerčných služieb predovšetkým v poštovom platobnom styku a v doplnkových službách balíkového segmentu. Aktivity Slovenskej pošty budú podľa hovorkyne v nasledujúcom období ovplyvňované razantným rastom mzdových nákladov v súvislosti s rastom minimálnej mzdy, zvyšovaním prevádzkových nákladov v súvislosti s predpokladaným rastom cien komodít, napríklad elektrickej energie, v priamej nadväznosti na očakávaný rast balíkových a expresných služieb a s tým spojenou logistikou.



Pripravované opatrenie ÚREKPS má ustanoviť rozsah a určenie regulácie cien za poskytovanie univerzálnej služby vo vnútroštátnom poštovom styku a vykonávanie poštového platobného styku v nadväznosti na návrh na zmenu sadzieb, predložený Slovenskou poštou. Pripomienkové konanie k návrhu opatrenia by sa malo začať v januári budúceho roka.



Úrad v materiáli skonštatoval, že stanovuje ceny poštových služieb formou maximálnej ceny, teda ceny, ktorú poskytovateľ nesmie prekročiť, ale v odôvodnených prípadoch môže službu poskytovať aj za nižšiu cenu. "Predložený návrh Slovenskej pošty je predmetom posúdenia v rámci platných predpisov cenovej regulácie s cieľom vypracovania korektnej cenovej úpravy. Prvoradým je zohľadnenie plnenia záväzkov z medzinárodných dohôd a zníženie dosahov na samotných užívateľov poštových služieb, a to úpravou indexu rastu cien podliehajúcich regulácii," uvádza sa v predbežnej informácii úradu.