Nealkoholické pivo "trhá" v Európe rekordy, obľúbené je aj na Slovensku

V EÚ sa vlani vyrobilo najviac nealkoholického piva v histórii, až 1,4 miliardy litrov. Od roku 2013 ide o vyše stopercentný nárast. Uviedol to Vladimír Machalík, výkonný riaditeľ Slovenského združenia výrobcov piva a sladu (SZVPS).

Najväčšími producentmi nealkoholického piva sú podľa neho Nemecko, Španielsko a Holandsko, ale rastúci trend vidieť aj na Slovensku. Dôvodom je najmä to, že pivo vyhľadávajú nové skupiny ľudí, pre ktorých je vítanou alternatívou voči sladeným nápojom.

Upozornil, že v predvianočnom období či počas sviatkov, ktoré sú gastronomicky náročné, je nealko pivo vhodnou alternatívou ku klasickým sladeným nápojom. Nealko pivo je nápojom počas zimných lyžovačiek priamo v gastrozariadeniach na svahoch.

"Produkcia nealkoholického piva neustále rastie vo väčšine európskych krajín. Nealko pivo sa čoraz viac stáva plnohodnotnou súčasťou pitného režimu obyvateľov EÚ i Slovenska," povedal Machalík.

Spresnil, že záujem o nealkoholické pivo celoročne rýchlo rastie v celej Európe. Podľa Eurostatu sa v roku 2013 v EÚ vyrobilo necelých 600 miliónov litrov, v roku 2020 to už bolo skoro 1,4 miliardy litrov. Ide o pivo, ktoré má menej ako 0,5 % alkoholu, alebo ho neobsahuje vôbec. Na porovnanie, alkoholického piva sa vlani vyrobilo takmer 32 miliárd litrov, ale objem jeho výroby sa dlhodobo drží približne na rovnakej úrovni.

Viac nealkoholického piva sa podľa Machalíka vyrobilo aj na Slovensku – zo 7,3 milióna litrov v roku 2016 sa produkcia zvýšila na vlaňajších 9 miliónov litrov. "V rámci Európy patríme ku krajinám, kde je spotreba radlerov a nealkoholického piva jedna z najväčších. Prirodzene sa tak dopytu spotrebiteľov prispôsobujú pivovary. A to nielen väčšie, ale aj remeselné pivovary," vysvetlil Machalík.

Dodal, že o nealkoholické pivo vyrobené na Slovensku je veľký záujem aj v zahraničí. Podľa dát Štatistického úradu SR sa ho tisíce hektolitrov vyvážajú aj do Česka, Maďarska, Austrálie či Vietnamu.

SZVPS združuje výrobcov piva a sladu na Slovensku produkujúcich 96 % trhu so slovenským pivom a 98 % trhu so slovenským sladom. Vzniklo v roku 1991 a je členom európskeho združenia výrobcov piva Brewers of Europe.