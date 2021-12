Najdôležitejšie správy TASR zo svetovej ekonomiky

dnes 8:46 -

Tlačová agentúra Slovenskej republiky prináša redakčný výber najdôležitejších správ zo svetovej ekonomiky, vydaných v ekonomickom servise TASR v 49. týždni 2021:Luxembursko 7. decembra - Ekonomika eurozóny rástla v 3. štvrťroku v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka výraznejšie, než uvádzal pôvodný predbežný odhad. Informoval o tom v utorok štatistický úrad Európskej únie Eurostat. Podľa spresnených údajov vzrástol hrubý domáci produkt (HDP) eurozóny upravený o sezónne vplyvy v 3. štvrťroku medziročne o 3,9 %. Predbežný odhad z polovice novembra poukazoval na rast na úrovni 3,7 %.Brusel 7. decembra - Európska komisia v utorok privítala dohodu ministrov financií EÚ (Ecofin) o aktualizácii pravidiel, ktorými sa upravujú sadzby dane z pridanej hodnoty na tovar a služby. Komisia navrhla reformu sadzieb DPH v roku 2018. Vďaka novým pravidlám budú môcť vlády flexibilnejšie uplatňovať dostupné sadzby. Zároveň sa nimi zabezpečí rovnaké zaobchádzanie s členskými štátmi EÚ. Aktualizované právne predpisy zároveň zosúladia pravidlá DPH so spoločnými prioritami EÚ, akými je boj proti zmene klímy, podpora digitalizácie a ochrana verejného zdravia.Amsterdam 7. decembra - Európske ceny plynu v utorok výrazne vzrástli. Reagovali tak na informácie, že USA uvažujú o ďalších sankciách proti Moskve a projektu plynovodu Nord Stream 2, ak Rusko napadne Ukrajinu. USA budú tlačiť na Nemecko, aby zastavilo projekt plynovodu Nord Stream 2, ak Rusko napadne Ukrajinu, uviedla agentúra Bloomberg.Hongkong 9. decembra - Dve veľké čínske realitné firmy nesplatili dlhy v hodnote 1,6 miliardy USD zahraničným veriteľom. Oznámila to vo štvrtok agentúra Fitch Ratings. Realitný gigant Evergrande zápasí s dlhovou krízy a niekoľko mesiacov sa snaží získať kapitál na uhradenie záväzkov vo výške 300 miliárd USD. Fitch vo štvrtok potvrdila, že spoločnosť po prvý raz nesplatila dlhopisy v hodnote viac ako 1,2 miliardy USD, preto jej zhoršila rating na RD (Restricted default, RD), čo znamená čiastočnú platobnú neschopnosť. Podobný osud stretol realitnú spoločnosť Kaisa Group Holdings, ktorá nesplatila dlhopisy v hodnote 400 miliónov USD.Brusel 9. decembra - Európska komisia (EK) privítala politickú dohodu o novom nariadení o roamingu, ku ktorej v noci zo stredy na štvrtok dospel Európsky parlamentu a členské štáty EÚ. Nové nariadenie do roku 2032 predĺži systém, v rámci ktorého občanom nemožno účtovať dodatočné poplatky za volania alebo dáta použité počas cestovania v rámci EÚ, a prinesie aj nové výhody.Washington 9. decembra - Počet Američanov, ktorí v uplynulom týždni požiadali o podporu v nezamestnanosti, nečakane prudko klesol a bol najnižší za 52 rokov. Zníženie pod úrovne spred pandémie signalizuje napätie na trhu práce a nedostatok pracovnej sily. Počet nových žiadostí o podporu v týždni skončenom 4. decembra na sezónne upravenej báze padol o 43.000 na 184.000 z revidovaných 227.000 v týždni predtým, uviedlo americké ministerstvo práce. To bolo najmenej od týždňa skončeného 6. septembra 1969.Wiesbaden 10. decembra - Rast spotrebiteľských cien v Nemecku v novembri prekročil 5 % a dosiahol najväčšie tempo za takmer 30 rokov. Prispeli k tomu tzv. bázické efekty, najmä zrušenie vlaňajšieho dočasného zníženia dane z pridanej hodnoty (DPH) a tiež vyššie ceny energií a potravín. Ukázali to v piatok spresnené údaje spolkového štatistického úradu Destatis.Washington 10. decembra - Inflácia v USA sa minulý mesiac zrýchlila viac, než sa očakávalo, a dostala sa takmer na 40-ročné maximum. Index spotrebiteľských cien v novembri medziročne vyskočil o 6,8 % po 6,2 % v októbri, uviedlo americké ministerstvo práce. To je najprudší nárast spotrebiteľských cien v USA od júna 1982.