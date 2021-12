Od piatka budú v režime OP otvorené všetky obchody a niektoré služby

dnes 18:01 -

Od piatka (10.12.) môžu byť pre osoby, ktoré prekonali ochorenie COVID-19 v posledných 180 dňoch a pre očkovaných proti tejto chorobe (OP) otvorené všetky obchodné prevádzky a niektoré služby. Obchody so základnými potrebami budú otvorené v režime základ. Vyplýva to z vyhlášky, ktorú vo štvrtok zverejnil Úrad verejného zdravotníctva.

V režime základ, to znamená bez kontroly zdravotného stavu, budú otvorené napríklad predajne potravín, lekárne, predajne krmív pre zvieratá, čerpacie stanice, predajne náhradných dielov pre autá, drogérie či predajne novín a tlačovín. Fungovať môžu aj výdajné miesta tovarov zakúpených na diaľku, balíkomaty, pošty, banky či obchodné miesta sieťových operátorov.

Otvorené môžu byť v režime základ aj predajne domácich a záhradkárskych potrieb, nekryté alebo čiastočne kryté trhoviská s predajom sadeníc, kvetov, zeleniny, ovocia, potravín. V tomto prípade však prevádzkovatelia trhovísk musia zabezpečiť jednosmerný pohyb zákazníkov, regulovaný vstup a výstup a vzdialenosť predajných miest dva metre od seba.

V režime základ môžu byť otvorené aj niektoré služby ako napríklad kľúčové služby, opravy a servis elektroniky, obuvi, odevov, vozidiel, bicyklov a ďalších či opravy strojov a zariadení. Fungovať bez obmedzení môžu aj liečebné kúpele a kúpeľné liečebne poskytujúce služby pacientom na základe predpisu lekára, pohrebné služby, technické a emisné kontroly, taxislužby, advokáti, notári či exekútori.

Len v režime OP môžu od 10. decembra fungovať prevádzky fitness, autoškoly, kaderníctva, holičstvá, prevádzky manikúr alebo pedikúr. Len v režime očkovaní, testovaní alebo prekonaní (OTP) môžu fungovať hotely a podobné služby krátkodobého ubytovania, avšak iba v súvislosti s výkonom práce alebo za účelom návštevy zdravotníckeho zariadenia.

ÚVZ spresnil, že obchody, ktoré predávajú viac druhov sortimentu, môžu v režime základ predávať iba ten tovar, ktorý predávajú ostatné prevádzky s povoleným režimom základ. Do obchodných domov tak môžu vstúpiť všetci bez ohľadu na imunitný status. Na ten sa potom prihliada pri vstupe do jednotlivých prevádzok. Napríklad do lekárne môžu vstúpiť všetci, avšak do predajne šatstva iba v režime OP.