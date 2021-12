Volá sa Ella: Zatiaľ robí len kávu, ale už je to biznis v hodnote niekoľkých miliónov dolárov

Zdroj: CNBC

„Mal som 35 rokov, pracoval som v oblasti financií, keď som si povedal, že je to moja šanca. Musím niečo urobiť, niečo pre seba vybudovať,“ povedal dnes 41-ročný generálny riaditeľ Crown Digital, firmy, ktorá svoj biznis postavila na káve. Ale krátko na to, čo sa firma rozbehla, začali sa objavovať problémy s pracovnou silou v potravinárskom a nápojovom priemysle. „Toho času sme mali štyri obchody, ktoré čelili pracovnej kríze, a ja som si pomyslel: ‘práve som investoval do tejto spoločnosti, bude rásť, bude rásť ešte viac!’ Potom som sa rozhodol, že je čas zamerať sa na technológie,“ povedal Tan pre CNBC. S tým sa zrodila myšlienka Crown Digital, start-up internetu vecí, ktorého cieľom je riešiť problémy v odvetví.

Ella je debut firmy, automatizovaný robot navrhnutý na replikáciu práce človeka v kaviarni. Robotická baristka, vytvorený v roku 2018 po rokoch experimentovania, má autonómne rameno vyrobené robotickou spoločnosťou Techman Robot, ktoré je umiestnené vo vnútri priehľadného kiosku s rozlohou päť metrov štvorcových. Čierna, biela či ľadové latte, nech už je to akákoľvek káva, prvá plne autonómna kávová baristka v Singapure zvláda prípravu extrémne rýchlo. Zariadenie funguje nepretržite a dokáže pripraviť až 200 šálok kávy za hodinu, čo je štyrikrát viac ako je v silách priemerného baristu.



Potrebné ingrediencie, čerstvé mlieko a kávové zrná, je potrebné doplniť až po 360 porciách, čo robia vodiči dodávky, ktorí Ellu sledujú cez aplikáciu. Interné riadiace centrum Crown Digital umožňuje Elle na diaľku zisťovať a riešiť nechcené rozliatie alebo poruchy stroja.

Tan vraví, že táto technológia je navrhnutá špeciálne pre prostredia s vysokou hustotou potenciálnych zákazníkov, ako sú letiská, dopravné uzly a kancelárie, kde je rýchlosť prvoradá. „Existujú príležitosti, pri ktorých chcete iba rýchlosť, konzistentnosť a jednoduchosť objednávania, a práve tu môže robotika skutočne urobiť pokrok,“ povedal Tan. Táto efektívnosť znamená, že úspory nákladov možno preniesť aj na spotrebiteľov. Napríklad latte od Elly stojí približne 3 doláre, zatiaľ čo typická káva od baristov v Singapure stojí približne 4,50 USD.



Ella však nie je jediným kávovým robotom v okolí.



V roku 2015 švajčiarska strojárska firma ABB predstavila YuMi, všestranného robota schopného vykonávať rôzne úlohy, vrátane zvládania podpisu, riešenia Rubikovej kocky a dokonca aj sprevádzania talianskeho tenoristu Andreu Bocelliho pri dirigovaní orchestra.







V ostatnom čase sa objavilo viac robotických kaviarní, ako napríklad Cafe X v San Franciscu a B;eat na juhokórejskom letisku Incheon. „Keď sa pozeráme do budúcnosti, očakávame obrovský rast,“ povedal Chris Holmes, výkonný riaditeľ IDC Insights Asia Pacific, o priemysle automatizácie a robotiky.

Len v nasledujúcich dvoch rokoch spoločnosť zaoberajúca sa prieskumom trhu uviedla, že očakáva, že polovica všetkých predajní potravín a nápojov a maloobchodných predajní bude využívať nejakú formu robotiky. „Určite uvidíme aj veľa robotov v skladoch, doprave a distribúcii.”



Keď si počas pandémie viac ľudí začalo dávať pozor na hygienu, Tan v roku 2020 zabezpečil Elle prvý trvalý obchodný priestor v jednom z centrálnych nákupných centier v Singapure. Dnes už má Crown Digital podpísané zmluvy o uvedení svojich robotických baristov na vybraných zastávkach v sieti 1657 staníc Východojaponskej železničnej spoločnosti a na 30 staniciach metra v Singapure prevádzkovaných spoločnosťou SMRT. Vďaka tomu bude Ella káva dostupná pre 18 miliónov ľudí, ktorí denne dochádzajú. „Premýšľame o tom, ako možno kávu podávať spotrebiteľom prostredníctvom digitálnych dotykových obrazoviek,“ povedal Tan.



Dvaja prevádzkovatelia dopravy tiež investovali do Crown Digital, čím sa celkové financovanie zvýšilo na 3,1 milióna dolárov a ohodnotilo firmu na viac ako 35 miliónov dolárov.

Nie každý je však nárastom robotov nadšený. „Existuje množstvo obáv, pokiaľ ide o roboty, ktoré berú ľuďom prácu,“ povedal Holmes z IDC a dodal, že fyzické aj softvérové roboty menia prostredie pracovného trhu. Svetové ekonomické fórum odhaduje, že do roku 2025 automatizácia nahradí približne 85 miliónov pracovných miest. Dodáva však, že revolúcia robotov vytvorí za rovnaké obdobie ďalších 97 miliónov pracovných miest.



Tan tvrdí, že roboti ako Ella jednoducho vytvárajú priestor, aby si ľudia našli kvalifikovanejšiu prácu. „Nakoniec príde na rad automatizácia a ľudskú skúsenosť bude vysoko hodnotená. Potom budú oblasti, kde ju dokážu lepšie zaplatiť, udržať si ľudí a budovať si túto ľudskú skúsenosť,“ povedal.

Pre neho je jeho robot barista len začiatok, má plány na viac robotov, ktorí by nám pomohli s každodenným životom. „Začíname kávou, ale nekončíme ňou. Ella bude pokračovať v poskytovaní jedla, napríklad rozvozom. Bude ešte veľa rôznych vertikál, kde by mohla byť Ella nasadená,“ uzavrel Tan.