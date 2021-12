Zdieľaná ekonomika dostane v Európe nové prísne pravidlá

Zdroj: CNBC;TASR

Foto: SITA/AP

dnes 16:33 -

Štatút zamestnanca oprávňuje pracovníkov na minimálnu mzdu, dovolenku, dávky v nezamestnanosti a zdravotné ale aj ďalšiu právnu ochranu v závislosti od krajiny, v ktorej pracovali. Návrhy, ktoré odborové zväzy privítali, by mohli ovplyvniť odhadom 4,1 milióna pracovníkov v oblasti zdieľanej ekonomiky v celej Európe. Obrátenie dôkazného bremena navyše prenáša na plecia digitálnych pracovných platforiem povinnosť dokázať, že ten, kto pre ňu pracuje, je skutočne samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO). Návrhy ešte musia prejsť niekoľkými legislatívnymi krokmi.



Doteraz firmy z oblasti zdieľanej ekonomiky klasifikujú svojich pracovníkov ako nezávislých dodávateľov, čo im umožňuje minimalizovať svoje výdavky a obmedziť právne záväzky. Práca pre tieto spoločnosti oslovuje tých, ktorí nechcú mať stálu prácu od 8-16 hod. Pandémia Covid-19 však ukázala, aké krehké môžu byť tieto platformy. Počas blokovaní prišli vodiči Uberu rýchlo o prácu, čo mnohých z nich prinútilo nájsť si novú inde, často s lepšou ochranou.

Nie je prekvapením, že Uber a ďalšie spoločnosti sú proti reformám komisie, ktoré by mohli vážne ovplyvniť ich obchodné modely. Nové pravidlá by im mohli spôsobiť nové náklady v hodnote miliárd dolárov. Tento gigant uviedol, že náklady sa prenesú na spotrebiteľov a približne 250 000 kuriérov a 135 000 vodičov v celej Európe by podľa navrhovaných pravidiel stratilo prácu. „Uber sa zaviazal zlepšiť pracovné podmienky pre státisíce vodičov a kuriérov, ktorí sa spoliehajú na našu aplikáciu pri flexibilnej práci,“ uviedol hovorca Uberu vo vyhlásení. „Spolupracovali sme s národnými vládami v celej Európe a zvyškom nášho odvetvia na spôsoboch, ako posilniť prácu platforiem bez toho, aby sme riskovali flexibilitu, o ktorej nezávislí pracovníci hovoria, že ju chcú mať. Obávame sa však, že návrh Komisie by mal opačný účinok, ohrozil by tisíce pracovných miest, ochromil malé podniky v dôsledku pandémie a poškodil životne dôležité služby, na ktoré sa spotrebitelia v celej Európe spoliehajú.“



Just Eat naopak súhlasí s reformami. Jitse Groen, generálny riaditeľ spoločnosti, na Twitteri uviedol, že Just Eat podporuje „návrhy na zlepšenie podmienok pre pracovníkov a pomoc pri prístupe k sociálnej ochrane“.



Niektoré krajiny už zaviedli svoje vlastné zákony pre zdieľanú ekonomiku, ale legislatíva navrhovaná Európskou komisiou je najrozšírenejším legislatívnym pokusom. EÚ odhaduje, že počet ľudí pracujúcich pre digitálne platformy v celom bloku vzrastie do roku 2025 zo súčasných 28 miliónov na 43 miliónov.

Vo štvrtok predložený legislatívny návrh Európskej komisie (EK) s cieľom ponúknuť väčšiu sociálnu ochranu pracovníkom digitálnych pracovných platforiem, zaujal aj poslancov Európskeho parlamentu (EP). Tí po prijatí vlastnej pozície k širšiemu balíku návrhov eurokomisie budú o ňom v najbližších mesiacoch rokovať s ministrami členských krajín (Rada EÚ).



Politická frakcia Zelených v europarlamente pri tejto príležitosti uviedla, že nová legislatíva by mala zabrániť tomu, aby algoritmické riadenie platforiem umožňovalo prepúšťať zamestnancov.







Európska komisia navrhla širší súbor opatrení na zlepšenie pracovných podmienok práce pre platformy a na podporu udržateľného rastu digitálnych pracovných platforiem v EÚ.



Holandská europoslankyňa Kim Van Sparrentaková, tieňová spravodajkyňa skupiny Zelených vo Výbore EP pre zamestnanosť a sociálne veci, v tejto súvislosti odkázala, že EÚ nemôže dovoliť, aby si pracovné platformy samé určovali, aké práva majú ich zamestnanci. "Návrh Európskej komisie nás približuje k zrušeniu falošnej samostatnej zárobkovej činnosti a ukončeniu svojvôle algoritmov. Vďaka tomuto kroku pracovníkom platforiem už nebude trvať roky získať to, na čo majú nárok, prostredníctvom ťažkopádnych súdnych konaní," opísala situáciu.



Podľa jej slov by platformy už nemali byť schopné skrývať sa za svoje algoritmy riadenia, čiže automatizované systémy, ktoré pri práci podporujú alebo nahrádzajú riadiace funkcie. Van Sparrentaková spresnila, že "algoritmy, ako šéf," predstavovali pre zamestnancov platforiem nadmerný pracovný tlak. Návrh z dielne eurokomisie predstavila ako veľký prielom s ďalekosiahlymi dôsledkami, lebo zahrnutím pravidiel o algoritmoch do novej legislatívy sa robí dôležitý krok vpred pre vytvorenie novej kategórie digitálnych pracovných práv pre 21. storočie.



Algoritmy určujú pre pracovníkov digitálnych pracovných platforiem cenu služby a komu sú priradené aké úlohy. V návrhoch predstavených EK majú mať pracovníci platforiem prehľad o tom, ako fungujú algoritmy, ako sa prijímajú rozhodnutia o ich práci a odmene a ako algoritmy ovplyvňujú ich správanie. Návrh zakazuje neustále monitorovanie pracovníkov platforiem tam, kde to vedie k ohrozeniu ich fyzického alebo duševného zdravia.



Po novom bude treba implementáciu a uplatňovanie algoritmického riadenia konzultovať aj so samotnými pracovníkmi a s odbormi. Platformové spoločnosti sa už nebudú môcť vyhýbať svojej zodpovednosti za odvádzanie daní a sociálne zabezpečenie, a v dôsledku pripravovanej smernice - po jej vstupe do platnosti - môže do verejných rozpočtov krajín EÚ pribudnúť až 3,98 miliardy eur.