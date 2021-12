Britská ekonomika by v roku 2022 mala rásť slabším tempom, než sa čakalo

dnes 16:31 -

Britská ekonomika by mala v budúcom roku rásť slabším tempom, než sa pôvodne predpokladalo. Uviedla to Britská obchodná komora (BCC), podľa ktorej sa pod to veľkou mierou podpíšu pokračujúce problémy v obchode a vývoj spotrebiteľských výdavkov.

BCC v najnovšej prognóze, ktorú zverejnila agentúra DPA, odhaduje, že britská ekonomika porastie v budúcom roku o 4,2 %. V pôvodnom odhade uvádzala rast na úrovni 5,2 %.

Ako jeden z dôvodov zhoršenia prognózy uviedla BCC menej priaznivé vyhliadky v oblasti spotrebiteľských výdavkov, keďže na financie domácností tlačí zrýchľujúca sa inflácia. Tú podporujú rastúce ceny dovážaných surovín a vyššie ceny energií. BCC odhaduje, že v 2. kvartáli budúceho roka by inflácia mohla zrýchliť na 5,2 %.

Navyše, aj obchodné podmienky pre britských exportérov zostanú podľa odhadov BCC v budúcom roku zložité. Naďalej ich bude ovplyvňovať pandémia nového koronavírusu a brexit. "Tieto faktory budú na obchodné toky vplývať ešte nejaký čas," uviedla Britská obchodná komora.