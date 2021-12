Zväz obchodu SR podporuje otvorenie všetkých obchodov v rámci režimu OP

dnes 13:31 -

Zväz obchodu (ZO) SR podporuje otvorenie všetkých obchodov v rámci režimu OP (očkovaní a prekonaní). Uviedla to pre TASR Nadežda Machútová, prezidentka ZO SR v reakcii na vládou uvoľnené protipandemické opatrenia od piatka 10. decembra.

"Náš zväz sa spolu so Slovenskou alianciou moderného obchodu (SAMO) obrátil v tomto smere aj na premiéra Eduarda Hegera (OĽANO), aby vláda SR čo najskôr otvorila všetky prevádzky," priblížila.

Podčiarkla, že ekonomika zbytočne utrpela, lebo ľudia nakupovali aj tak, ale v zahraničí alebo v on-line priestore. Vplyv zavretia nepotravinového sektora bol pritom ľahko predvídateľný. Zároveň podľa nej otvorením tzv. neesenciálnych obchodov odpadajú problémy v aplikačnej praxi, súvisiace s nejasnou reguláciou predaja doplnkového nepotravinového tovaru

Na druhej strane podľa Machútovej ostáva v platnosti, napriek hlasnej a opakovanej kritike nezmyselná požiadavka 25 metrov štvorcových (m2) na zákazníka. "Stále opakujeme, že obchody nikdy neboli ohniskom nákazy. Naopak, zhromažďovanie ľudí v dlhých radoch pred nimi takýmto problémom môže byť. Je to nedôstojné, zbytočné, nikde to takto v zahraničí nefunguje a nezabúdajme na to, že teraz sa tie rady budú tvoriť aj v uzavretom priestore v nákupných centrách," upozornila.

"Sme presvedčení, že všetci obchodníci dodržiavajú všetky nariadené opatrenia a zvládnu aj kontrolovanie režimu OP a ostáva nám len veriť, že v pripravovanej vyhláške bude počet metrov štvorcových na jedného zákazníka primerane znížený," dodala prezidentka ZO SR.

Minister hospodárstva SR Richard Sulík (SaS) 8. decembra po rokovaní kabinetu Eduarda Hegera (OĽANO) informoval, že na Slovensku môžu byť od piatka (10. 12.) otvorené všetky obchody a služby vrátane fitnescentier pre zaočkovaných a tých, ktorí ochorenie COVID-19 v posledných 180 dňoch prekonali. Esenciálne obchody budú naďalej otvorené pre všetkých bez obmedzení, no reštaurácie zatiaľ vláda nechala zatvorené.