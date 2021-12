Vianočných brigád je v ponuke viac, ako ich bolo vlani

dnes 12:46 -

Situácia je v súčasnosti podobná vlaňajšiemu predvianočnému obdobiu, opäť je na Slovensku lockdown. V porovnaní s rokom 2020 je však na pracovnom trhu v ponuke výrazne viac vianočných brigád. Poukázala na to personálna agentúra Grafton.

Podľa agentúry ide najmä o prácu na dohodu v obchodoch predávajúcich esenciálny sortiment či v kuriérskych službách.

Agentúra si to vysvetľuje tým, že pre lockdown zažívajú aktuálne intenzívny nápor práve obchody ponúkajúce esenciálny sortiment, ale aj e-shopy a ich výdajne. Takisto aj logistika a e-commerce. Práve tieto prevádzky tak podľa agentúry aktuálne zvyšujú svoju kapacitu zamestnancov, aby vykryli zvýšený dopyt pred Vianocami zo strany zákazníkov.

"Pociťujeme nárast ponúk obchodných reťazcov na brigádnikov v predajniach a skladoch, napríklad na dokladanie tovaru do regálov, blokovanie v pokladni, upratovanie, ale tiež v oblasti výroby tovarov a ich doručovania, po ktorých je a bude zvýšený dopyt," poznamenala manažérka pobočiek agentúry v Prešove a Košiciach Anna Ričányová. Ide predovšetkým o výrobu chleba, pečiva a iných potravín dennej spotreby, no tiež sezónnych pracovníkov v doručovateľských službách.

Brigádnikov je však podľa agentúry málo. "Časť dopytu môžu vyplniť pracovníci gastra a iných zatvorených prevádzok, časť evidovaní nezamestnaní a dôchodcovia. Už tradične však najsilnejšiu skupinu brigádnikov tvoria študenti," poznamenala Ričányová.

Mzdová analýza agentúry ukazuje, že brigádnici zarobia zhruba rovnako, ako pred rokom. V Bratislavskom kraji si brigádnik v závislosti od pracovnej oblasti zarobí od 5,50 do 7,50 eura za hodinu, v Trnavskom, Nitrianskom, Trenčianskom, Banskobystrickom a Žilinskom kraji od 4,50 do 6,50 eur a zhruba od štyroch do piatich eur si vianoční brigádnici zarobia v Prešovskom a Košickom kraji.