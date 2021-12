Mubea v Kežmarku potvrdila svoj investičný zámer, nenaruší ho ani pandémia

dnes 7:46 -

V najbližších rokoch chce spoločnosť Mubea v Kežmarku preinvestovať 50 miliónov eur a zamestnať 500 ľudí. Po rokovaní so zástupcami spoločnosti to potvrdil primátor Kežmarku Ján Ferenčák s tým, že zámer investora sa nezmenil aj napriek globálnej kríze a pandémii. „Na stretnutí sme sa zhovárali okrem iného aj o zabezpečení a príprave kvalifikovanej pracovnej sily pre plánované kapacity výroby a nadviazaní spolupráce so školami v regióne a okolí,” dodal primátor.

Niekoľkých zamestnancov si už spoločnosť vybrala. V súčasnosti má 83 zamestnancov a stále naberá nových. „Do konca budúceho roka by sa mal ich počet zdvojnásobiť. Síce sa nám niektoré veci posunuli a zdržali, nič to však nemení na našom pôvodnom pláne,“ ubezpečil konateľ spoločnosti Mubea Automotive Slovakia Miroslav Mikula.

Doplnil, že dôležitým bodom, na ktorom chce Mubea Kežmarok stavať, je tiež úzka spolupráca so strednými a vysokými školami v regióne a okolí. Podľa Mikulu už spoločnosť uzatvorila spoluprácu s Technickou univerzitou v Košiciach a rozpracovanú majú aj spoluprácu s vysokou školou v Žiline.

Spoločnosť Mubea podniká na trhu vo vývoji a výrobe automobilových výrobkov s vlastnosťami, ktoré znižujú váhu vozidiel a prispievajú tak k ochrane životného prostredia. To podľa primátora priamo súvisí so systémovými a vizionárskymi riešeniami mesta Kežmarok v oblasti zvyšovania kvality životného prostredia. V roku 2018 vláda schválila spoločnosti investičnú pomoc vo výške takmer 15 miliónov eur.