J. Richter: Je potrebné riešiť pandémiu nového koronavírusu aj chudoby

Je potrebné riešiť pandémiu nového koronavírusu aj chudoby. Uviedol to poslanec opozičného Smeru-SD Ján Richter v rozprave v pléne Národnej rady (NR) SR. Ďalej povedal, že ľudia sa dnes najviac boja chudoby a na to je potrebné reagovať.

Podľa neho je potrebné, aby sa prijal nejaký záver, ktorý bude súbežne riešiť dve pandémie. "Aj COVID-19, aj zdražovanie a chudobu z toho vyplývajúcu, ktorá sa na nás valí. To nevidí takto opozícia, takto to vidia ľudia," konštatoval. Zároveň kritizoval vládu, že nezvládla tretiu vlnu pandémie nového koronavírusu. Pokračoval, že vníma očkovanie ako veľmi potrebné a že je zaočkovaný, lebo si zhodnotil plusy a mínusy. "Očkovanie je prostriedok, ako dosiahnuť cieľ, a to je zdravý občan. Preto odmietam delenie ľudí na zaočkovaných a nezaočkovaných," doplnil.

Richter predstavil aj pozmeňujúci návrh, ktorý sa týka jednorazovej finančnej pomoci pre seniorov. Tá by mala byť poskytnutá každej fyzickej osobe, ktorá do konca tohto roku dovŕšila vek aspoň 60 rokov a má trvalý alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky. Pomoc by mala byť ako zmiernenie dôsledkov rastu cien v roku 2022.

Podľa ministra financií Igora Matoviča (OĽANO) však pozmeňujúci návrh, ktorý predniesol Richter, nenapĺňa cieľ návrhu zákona. "Absolútne to nerieši zaočkovanosť, nerieši to cieľ zákona. Je to len čistý hlúpy populizmus," konštatoval Matovič.

Minister financií predpokladá, že či už dajú 500 eur v poukážkach, alebo 300 eur v hotovosti motivácia na očkovanie môže byť veľmi podobná. Myslí si, že toto opatrenie bude veľmi účinné a tento spôsob motivácie môže fungovať. "Mrzí ma, že sme nenašli dobrú vôľu medzi sebou, aby sme pomohli 500 miliónmi eur práve dotknutým prevádzkam, podnikateľom, živnostníkom," zdôraznil. Mnohí z nich podľa ministra uvažujú, že svoje prevádzky zatvoria.

Na webovej stránke NR SR je zverejnený aj pozmeňovací návrh predsedu Smeru-SD Roberta Fica. Cieľom pozmeňujúceho návrhu je vytvoriť podmienky na finančné ohodnotenie zdravotníckych pracovníkov, ktorí stoja v prvej línii boja proti ochoreniu COVID-19. Zároveň by malo ísť aj o motiváciu na návrat tých pracovníkov, ktorí počas minulého a tohto roka predčasne odišli zo zamestnania alebo si prácu našli v zahraničí či v iných oblastiach.

Novela zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením choroby COVID-19, o ktorej plénum pokračuje v rozprave, pôvodne hovorila o poukazoch v hodnote 500 eur na použitie v hoteloch, reštauráciách či vo vybraných službách. Matovič však po kritike koaličnej SaS a opozície avizoval kompromisnú úpravu, podľa ktorej majú seniori získať 300 eur na ľubovoľné použitie v hotovosti po očkovaní treťou dávkou vakcíny. Tieto peniaze by seniori mohli použiť na ľubovoľný účel. Motivačný príspevok by mohli dostať aj pri očkovaní prvou dávkou.