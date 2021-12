Dánsko pripravuje emisiu prvého zeleného dlhopisu

dnes 12:01 -

Dánsko plánuje začiatkom budúceho roka vydať svoj prvý zelený dlhopis. Uviedla to v stredu dánska centrálna banka, podľa ktorej by tento krok mal ekonomike pomôcť pri prechode na uhlíkovú neutralitu.

Dánsko, krajina s trojáčkovým ratingom a líder v oblasti rozvoja veternej energie, hľadá zdroje na financovanie transformácie na zelenú ekonomiku. Kodaň plánuje znížiť emisie skleníkových plynov do roku 2030 o 70 % v porovnaní s objemom emisií v roku 1990.

Súčasťou financovania prechodu na zelenú ekonomiku sú aj takzvané zelené dlhopisy, záujem o ktoré vo svete každým rokom rastie. Zatiaľ čo za celý minulý rok boli vo svete emitované zelené dlhopisy v hodnote 297 miliárd USD (263,86 miliardy eur), za 1. polrok tohto roka ich hodnota dosiahla 227,8 miliardy USD. Očakáva sa, že globálny trh so zelenými dlhopismi dosiahne do konca budúceho roka 1 bilión USD a v roku 2025 by sa jeho hodnota mala zvýšiť až na 5 biliónov USD.

Ako uviedla viceguvernérka dánskej centrálnej banky Danmarks Nationalbank Signe Krogstrupová, v závislosti od podmienok na trhu plánuje banka v januári budúceho roka vydať takmer 10-ročný dlhopis. Emisia je plánovaná na 19. januára 2022 a splatnosť 15. novembra 2031. Podrobnosti súvisiace s emisiou zeleného dlhopisu zverejní centrálna banka v priebehu tohto mesiaca.