Cestovná kancelária TUI vykázala ďalší stratový rok, rozsah straty však znížila

Najväčšia cestovná kancelária na svete TUI Group zaznamenala ďalší stratový rok, rozsah straty však dokázala znížiť. Prispel k tomu najmä posledný kvartál obchodného roka 2020/2021, ktorý sa skončil v septembri.

TUI Group v stredu informovala, že za skončený obchodný rok 2020/2021 zaznamenala čistú stratu 2,47 miliardy eur. V predchádzajúcom obchodnom roku strata predstavovala 3,15 miliardy eur.

Upravená strata pred úrokmi a daňami dosiahla 2,07 miliardy eur. Aj v tomto prípade spoločnosť objem straty zredukovala, keď za obchodný rok 2019/2020, ktorý bol výrazne poznačený obmedzeniami v ekonomike a cestovaní, dosiahla strata 3 miliardy eur.

Výsledky potiahol nahor najmä posledný kvartál obchodného roka, čo je obdobie od júla do konca septembra, keď sa počty cestujúcich TUI výrazne zvýšili. To sa odrazilo aj na tržbách. Zatiaľ čo za celý obchodný rok tržby klesli zo 7,94 miliardy na 4,73 miliardy eur, v poslednom kvartáli sa v medziročnom porovnaní takmer strojnásobili. Vo 4. štvrťroku 2019/2020 dosiahli 1,2 miliardy eur, v rovnakom období 2020/2021 to bolo už 3,5 miliardy eur.

Napriek zredukovaniu straty spoločnosť nezverejnila prognózu na súčasný obchodný rok, ktorý sa začal v októbri. Ako uviedla, v súčasnosti je ťažké odhadovať ďalší vývoj pandémie a chovanie zákazníkov. V takejto neistej situácii by nebolo vhodné zverejňovať odhad na celý obchodný rok. Uviedla však, že rezervácie by sa podľa predbežných odhadov mohli vrátiť na predpandemickú úroveň v lete budúceho roka.