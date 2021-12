Hlas-SD žiada 200 eur pre každého dôchodcu, aj pre nezaočkovaného

dnes 19:01 -

Mimoparlamentná strana Hlas-SD žiada 200 eur pre každého dôchodcu na prekonanie vážnej sociálnej krízy spôsobenej zdražovaním potravín a energií. A to bez ohľadu na to, či je očkovaný alebo nie. Uviedla to hovorkyňa strany Patrícia Medveď Macíková.

"Nezaočkovaní seniori trpia drahými potravinami a energiami presne tak isto ako zaočkovaní a štát ich nesmie vynechať zo svojej pomoci. Motivačný príspevok za očkovanie vo výške ďalších 300 eur, s ktorým dnes prišla vládna koalícia, musí vláda najprv prepracovať a odstrániť z neho vážne chyby, aby o ňom bolo možné ďalej diskutovať," povedal predseda strany a nezaradený poslanec Národnej rady SR Peter Pellegrini.

Strana zdôraznila, že naďalej odmieta povinné očkovanie, spôsobilo by to podľa nej "explóziu" v rozdelenej slovenskej spoločnosti. "Očkovanie musí ostať dobrovoľné a štát ho nesmie ľuďom nútiť ani pod hrozbou pokút, ani pod hrozbou toho, že si budú musieť sami platiť za zdravotnú starostlivosť," podotkol Pellegrini.

Na margo uvoľnenia opatrení strana uviedla, že žiada režim OTP, ktorí umožní účasť na verejnom živote aj nezaočkovaným s čerstvým negatívnym PCR testom. Ak sa, naopak, vláda niekedy rozhodne pre zatváranie prevádzok, Hlas-SD žiada aj masívne odškodnenie.

Mimoparlamentné KDH sa tiež vyjadrilo, že 300 eur zaočkovaným seniorom je ako motivácia akceptovateľná, avšak ako pomoc v energetickej kríze je nespravodlivá. Z dlhodobého hľadiska si seniori podľa hnutia zaslúžia vyššiu podporu, ale systémovú. Zdražovaním energií netrpia len zaočkovaní, takisto preto volá po príspevku na energie pre všetkých bez ohľadu na zaočkovanosť.

"KDH zároveň pripomína, že ak minister financií nájde 300 miliónov eur pre seniorov, mal by okamžite nájsť peniaze aj pre vyčerpaných a poddimenzovaných zdravotníkov, ktorí postupne opúšťajú krajinu. Argument, že na zdravotníkov nie sú prostriedky, neobstojí. Pretože takto sa môže stať, že ľudí onedlho nebude mať kto zaočkovať ani liečiť," uviedlo hnutie.