Cena plynu v Európe stúpa, keď Biden zvažuje sankcie, ak by Putin napadol Ukrajinu

Podľa agentúry Bloomberg s odvolaním sa na ľudí oboznámených so záležitosťou, by spojenci USA a Európy mohli na Moskvu uvaliť sankcie, ktoré by ochromili jej schopnosť konvertovať ruble za doláre a iné cudzie meny, ak by začiatkom budúceho roka došlo k invázii na Ukrajinu.



Očakáva sa, že prezident Joe Biden a prezident Vladimir Putin sa stretnú v utorok. Ľudia oboznámení s nadchádzajúcim stretnutím uviedli, že Biden načrtne rôzne typy sankcií, ktoré by USA mohli použiť, ak by Putin napadol Ukrajinu.



Rastúce napätie medzi USA/EÚ a Ruskom prichádza v čase, keď americké spravodajské služby varovali, že až 175 000 ruských vojakov sa zhromažďuje na hraniciach s Ukrajinou. Moskva plány na inváziu poprela, ale varovala západné krajiny, aby obmedzili podporu Ukrajine.



Akákoľvek kroky, alebo načrtnuté opatrenia proti Rusku alebo jeho energetickému priemyslu posúva ceny natgasu v Európe vyššie. Po nových diskusiách o sankciách vzrástol holandský mesačný plyn, európsky benchmark, o 7 % na 96,295 eura, čím sa priblížil k hranici 100 eur.









Ceny klesli z rekordných úrovní zo začiatku októbra (116 eur), ale niektorí očakávajú, že chladné počasie La Niňa, ktoré do kontinentálnej Európy prinieslo

nezvyčajne mrazivé počasie spolu s nízkou úrovňou zásob natgasu (v súčasnosti na úrovni 66 % v porovnaní s päťročný priemer 82 % pre toto ročné obdobie), by ceny mohli aj ďalej posúvať v raste, keďže geopolitika sa stane ďalším hnacím motorom rastu.