Indický miliardár je nadšený z DeFi

Zdroj: QZ

Foto: SITA/AP

dnes 17:30 -

Mukesh Ambani, predseda predstavenstva a výkonný riaditeľ Reliance Industries, povedal, že v nasledujúcich 10 rokoch nastanú v sektore decentralizovaných financií (DeFi) nevyhnutné zmeny. DeFi je forma financovania založená na blockchaine, ktorá môže fungovať bez maklérov, búrz alebo dokonca fyzických bánk, pracujúcich na malých programoch známych ako inteligentné zmluvy.



„Myslím si, že...konvergencia technológií distribuovanej účtovnej knihy a blockchainu, inteligentné tokeny...konvergencia fyzického a digitálneho prostredníctvom loT (internetu vecí) umožní a predefinuje decentralizovaný finančný sektor spôsobom, aký sme si to nikdy nepredstavovali,” pridal.



Ambani verí technológii, ktorá podľa neho dokáže rozšíriť bezprecedentnú bezpečnosť a dôveru, okrem zaistenia automatizácie a efektívnosti, na takmer akúkoľvek formu transakcie. „Blockchain je technológia, ktorej verím, a je odlišná od kryptomien. Myslím si, že inteligentný token zabezpečuje, že vytvárate transakcie, ktoré sa nikdy nedajú zmeniť,“ povedal. „Dnes je to stále svet, kde veľké spoločnosti získavajú jednoduchšie financie a malé spoločnosti ťažšie, to isté platí pre ľudí, myslím si, že sa to zmení,“ vyhlásil na Infinity Forum, globálnom podujatí v oblasti finančných technológií.



Ambaniho vyhlásenie prichádza v čase, keď indická vláda Narendra Modiho pripravuje návrh zákona o kryptomenách, ktorý klasifikuje virtuálne tokeny ako finančné aktívum a zároveň chráni malých investorov. Podnikateľ povedal, že krajina je na „správnej ceste“, pokiaľ ide o zavedenie zákona o ochrane údajov a zákona o kryptomenách.



Je zaujímavé, že zatiaľ čo návrh zákona o regulácii kryptomien je prioritou vlády, guvernér Reserve Bank of India Shaktikanta Das sa domnieva, že technológia blockchain, ktorá je základom kryptomien, by mohla existovať sama osebe aj bez meny.