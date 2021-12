Od piatka sa majú otvoriť obchody v režime OP,školy sa majú zatvoriť

dnes 16:01 -

Od piatka (10. 12.) sa majú otvoriť obchody pre zaočkovaných a tých, ktorí prekonali ochorenie COVID-19 (OP). Od pondelka 13. decembra prechádza druhý stupeň základných škôl (ZŠ) a stredné školy (SŠ) na dištančné vzdelávanie. Naďalej má platiť zákaz vychádzania a núdzový stav. Na utorkovej tlačovej konferencii v parlamente to oznámil minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO). Dodal, že ostatné opatrenia majú platiť tak, ako ich avizoval v pondelok (6. 12.), čiže napríklad hotely sa majú otvárať od 25. decembra.

Premiér Eduard Heger (OĽANO) doplnil, že od piatka sa majú sprístupniť aj bohoslužby v kostoloch v režime OP s obmedzenými kapacitami.

Zatiaľ sa majú podľa ministra otvárať obchody, gastroprevádzky nie. Služby sa majú uvoľniť od 17. decembra a hotely a cestovný ruch od 25. decembra. "Je možné, že po rokovaniach a diskusiách s odborníkmi to bude o týždeň skôr," skonštatoval minister.

Predsedníčka poslaneckého klubu SaS Anna Zemanová doplnila, že druhý stupeň ZŠ a SŠ sa majú vyučovať online formou päť dní. Následne budú vianočné prázdniny. Je to podľa nej kompromis za otvorenie obchodov. Viac slobody pre zaočkovaných je podľa nej motiváciou dať sa zaočkovať. V tom vidí jediné východisko z pandémie. Verí, že po prázdninách sa školy otvoria, poukázala na vysoké percento zaočkovaných učiteľov i žiakov. "Určite bude snaha, aby tam, kde sú zaočkované školy, kde to funguje, boli prezenčne otvorené tak, ako je nastavený školský automat. To bude SaS s ministrom školstva presadzovať," avizovala.

V stredu (8. 12.) sa má oznámiť aj hraničný počet pacientov v nemocniciach, na základe ktorého bude mať Lengvarský "symbolickú ručnú brzdu" na zrušenie všetkých uvoľnení. "My sme sa zaviazali ako koaliční partneri, že to budeme akceptovať," povedal líder OĽANO a vicepremiér Igor Matovič.