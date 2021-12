MH odmieta návrh EÚ na zákaz používania streliva s obsahom olova

dnes 16:01 -

Ministerstvo hospodárstva (MH) SR nesúhlasí s pripravovaným plošným zákazom používania a predaja streliva s obsahom olova na civilné použitie. Rezort podporuje strelecké organizácie a bude sa usilovať, aby sa zákaz neprijal. Na utorkovej tlačovej konferencii o tom informoval minister hospodárstva Richard Sulík (SaS).

"Toto je vec, s ktorou nielen široká strelecká verejnosť nesúhlasí. Považujeme to za zlý nápad, za úplne zbytočné obmedzenie aj my, ktorí nie sme strelcami," povedal Sulík. Minister už poslal list so žiadosťou o spoločné zamietavé stanovisko k návrhu rezortným kolegom zo 17 krajín EÚ, ktoré zákaz tiež odmietajú alebo sa ešte o svojom postoji nerozhodli.

Predseda združenia Legis Telum Ľudovít Miklánek zdôraznil, že opatrenie by prinieslo zásadné sťaženie vykonávania strelectva, ohrozenie bezpečnosti, stratu konkurencieschopnosti reprezentantov a praktickú likvidáciu niektorých streleckých odvetví. Podotkol, že olovo sa do životného prostredia najviac dostáva vo forme aerosólov z priemyselných podnikov a z projektilov zbraní sa uvoľňuje iba v styku s vodou. Veľká časť streliva sa pritom používa na strelniciach, z ktorých je možné olovené guľky recyklovať.

Náhrada olova napríklad rôznymi druhmi ocele, meďou či chrómom je podľa Miklánka nielen drahšia, ale na ich výrobu treba oveľa väčšie množstvo energie, čo v rozpore so zámerom navrhovanej úpravy viac zaťažuje životné prostredie.

Imrich Šuba zo Slovenského poľovníckeho zväzu pripomenul, že poľovníci už podľa súčasne platnej legislatívy nesmú používať olovo v blízkosti mokradí. Plošný zákaz by však napríklad znemožnil používanie 80 % súčasných brokových zbraní, čo by podľa Šubu bol zásah do vlastníctva. "Táto téma je veľmi radikálna, radikálne sa dotýka veľkej skupiny osôb a nemá opodstatnenie ani logiku," dodal Šuba.