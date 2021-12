Rosnefť je bližšie k možnosti exportovať zemný plyn do Európy

včera 14:01 -

Ruský energetický koncern Rosnefť sa priblížil k vývozu zemného plynu do Európy. Prezident Vladimir Putin nariadil vláde, aby do marca pripravila návrhy na zabezpečenie dodávky 10 miliárd kubických metrov plynu ročne do Európy zo strany Rosnefti. Informovala o tom agentúra Reuters, ktorá sa odvolala na ruské médiá.

Rosnefť, najväčší ruský producent ropy, v ktorom takmer 20-percentný podiel kontroluje ropný koncern BP, sa už dlhodobo usiluje dostať sa na lukratívny európsky trh s plynom. Podľa šéfa Rosnefti Igora Sečina, ktorý je Putinovým blízkym spojencom, by vstup spoločnosti na európsky trh s plynom pomohol zmierniť tlak na ceny komodity.

Dodávky ruského plynu do Európy nabrali v poslednom období politický rozmer, keď niektorí politici a ekonómovia obvinili Rusko, že zadržuje dodávky suroviny na európsky trh, aby si vymohlo certifikáciu plynovodu Severný prúd 2. Moskva obmedzovanie dodávok odmieta. Tvrdí, že zákazníkom dodáva plyn na základe kontraktov, čo viacerí kľúčoví odberatelia aj potvrdili. Dopyt po plyne sa však zvyšuje, pod čo sa podpísalo zotavenie ekonomiky po minuloročných obmedzeniach v dôsledku pandémie nového koronavírusu.

V súčasnosti má monopol na vývoz plynu cez plynovody do Európy ruský plynárenský gigant Gazprom, ktorý export plynu zabezpečuje prostredníctvom viacerých ciest. Dve z nich, cez Ukrajinu a plynovod Jamal smerujúci do Nemecka cez územie Poľska, však firma nevyužíva v plnej miere, uviedol Reuters. Získanie práv na export zo strany Rosnefti by tak mohlo tlak na európskom trhu čiastočne zmierniť.