Jedna z najväčších bublín všetkých čias splodila hŕstku miliardárov

Charlie Munger, podpredseda Berkshire Hathaway, patrí dlhodobo ku kritikom bitcoinov. Rovnako ako finančný poradca Ryan Payne. „Táto éra je ešte šialenejšia ako éra dot-com. Celá táto vec s bitcoinmi, celá táto kryptomena, je jednou z najväčších bublín vôbec,“ povedal Payne, prezident Payne Capital Management pre Yahoo Finance. „Myslím si, že táto bublina nakoniec praskne. Bude to škaredé," dodal. Globálny kryptotrh „je niekde nad dvoma biliónmi dolárov. Keď dot-com bublina praskla, tieto dot-com akcie mali hodnotu asi pol miliardy dolárov. Po započítaní Inflácie je to asi 1 bilión dolárov v dnešných dolároch. Väčšina z týchto akcií sa stala bezcennou," povedal Payne.



Paynova predpoveď je odvážna, aj keď kryptomeny boli v poslednej dobe dosť volatilné. Cez víkend sa bitcoin prepadol pod 50 000 USD, čím zmaril nádeje na dosiahnutie 100 000 USD, úrovne, ktorú by mal dosiahnuť do konca roka.



Napriek nestálej povahe, Payne verí, že bitcoin môže rásť vyššie, pretože je na trhu prebytočná likvidita. „Je tam príliš veľa peňazí, ktoré môžu prúdiť na tento trh. Stáva sa z neho stále väčšie a väčšie kasíno. Nakoniec ich nepoužijeme na oveľa komerčnejšie účely, len viac ľudí špekuluje a myslím si, že je to veľmi podobné tomu, keď praskla technologická bublina, alebo keď sa vrátite k bubline s nehnuteľnosťami,“ povedal Payne, ktorý je zástancom investovania do cyklických akcií, a to aj napriek nedávnej hrozbe variantu omikron.



Bitcoin naopak mnohí považujú za jednu z najúspešnejších digitálnych mien, aké boli kedy vytvorené. Vôbec prvý bitcoinový burzový fond (ETF) bol spustený v októbri 2021, čím posunul kryptomenu na nové historické maximá.



Stratosférický vzostup bitcoinu od roku 2009 vytvoril prekvapivú a rôznorodú skupinu miliardárov. Tí zarobili peniaze vytváraním produktov na rast vznikajúceho ekosystému, niektorí napríklad vytvorili burzy na obchodovanie s kryptomenou a jej derivátmi, iní ho použili na vytvorenie finančných produktov a tokenov. Ich produkty a služby ťažili z nárastu popularity a ceny bitcoinov.



Samozrejme, bitcoin bol a stále aj je rizikovou triedou aktív. Absencia regulačných mantinelov a volatilita cien kryptomien prilákali zločincov aj investorov. Ale tieto nevýhody slúžia len na zdôraznenie úspechov bitcoinových miliardárov, pretože tí boli nielen prvými používateľmi, ale tiež dokázali rozpoznať lukratívnu príležitosť. Cena bitcoinu je nestála a pohybuje sa od menej ako 10 dolárov v roku 2010 až po necelých 60 000 dolárov začiatkom roku 2021. Tento celkový rast ceny vytvoril dnešných bitcoinových boháčov.

Sam Bankman-Fried

Pochádza z Kalifornie, je vegán, a sám sa označuje za efektívneho altruistu, teda človeka, ktorý maximalizuje svoj spoločenský vplyv prostredníctvom širokej škály spoločenských iniciatív. Vzostup Sama Bankmana-Frieda k dosiahnutiu statusu kryptomiliardára bol pomerne rýchly. Vtedy 29-ročný absolvent MIT založil FTX, jednu z najpopulárnejších svetových krypto búrz, v roku 2019. Časopis Forbes v apríli 2021 odhadol jeho čisté imanie na 8,7 miliardy dolárov. FTX sa odlišuje od konkurencie tým, že ponúka balík inovatívnych produktov nedostupných na iných burzách. Tento mix zahŕňa sofistikované deriváty, digitálne tokeny fyzických akcií a zmluvy pred IPO. Bankman-Fried sa dostal na titulné stránky v roku 2020 tým, že prispel sumou viac ako 5 miliónov dolárov na kampaň súčasného prezidenta USA Joea Bidena.



Tyler a Cameron Winklevossovci

Známe dvojičky vložili milióny, ktoré zarobili zo súdneho sporu proti Facebooku, do kryptomien. Stali sa prvými miliardármi v kryptoekosystéme po prudkom náraste cien bitcoinov koncom roku 2017. Forbes odhaduje ich čisté imanie na 3 miliardy dolárov. Zatiaľ čo väčšina ich odhadovaného bohatstva pochádza z investícií do kryptomien, treba povedať, že Winklevossovci sú tiež podnikateľmi, ktorí založili kryptomenovú burzu Gemini. Po 400 miliónovej zbierke v novembri 2021 bola burza ocenená na 7,1 miliardy dolárov. Vlastnia tiež Nifty Gateway, platformu na nákup a predaj nezameniteľných tokenov (NFT).







Barry Silbert

Barry Silbert je generálny riaditeľ a zakladateľ Digital Currency Group (DCG). Forbes jeho čisté imanie odhaduje na 1,6 miliardy dolárov. Poslaním spoločnosti je urýchliť rozvoj globálneho finančného systému. Robí to budovaním a podporou bitcoinových a blockchainových spoločností. Prostredníctvom DCG Silbert rozšíril svoj dosah v rôznych odvetviach, medzi ktoré patria aj médiá. V januári 2016 získala jeho firma Digital Currency Group CoinDesk, popredný zdroj správ o bitcoinoch, ktorý organizuje každoročnú konferenciu o bitcoinoch Consensus. Silbertova spoločnosť vlastní aj Genesis, firmu zaoberajúcu sa obchodovaním so zameraním na digitálne meny, a spoločnosť Grayscale zameranú na investovanie do digitálnych mien. Silbert tiež založil Bitcoin Investment Trust (GBTC ), ETF, ktorý sleduje cenu bitcoinu. Celková suma spravovaných aktív v rukách Grayscale sa počas pandémie vyšplhala na viac ako 20 miliárd dolárov. Analytici z JPMorgan dokonca uviedli, že držba trustu je kľúčom k určovaniu ceny bitcoinu. Silbert investoval do viac ako 100 spoločností súvisiacich s bitcoinmi a blockchainom, čím si vyslúžil závideniahodnú prezývku „Kráľ kryptomien“.



Brian Armstrong

Armstrong je zakladateľom Coinbase, najväčšej kryptoburzy v Severnej Amerike podľa objemu obchodov. Burzu spoluzakladal v roku 2012 po tom, čo opustil prácu softvérového inžiniera v Airbnb. Armstrong má 19 % podiel v Coinbase a Forbes odhaduje jeho majetok na 10,9 miliardy dolárov. Bloomberg vo svojom miliardárskom indexe v rovnakom čase Armstrongovo čisté imanie na 10,2 miliardy dolárov. Vďaka svojmu ľahko použiteľnému rozhraniu a dôveryhodnosti je Coinbase považovaná za bránu pre retailových investorov, aby sa pripojili ku krypto ekosystému. Burza utrpela veľa problémov, ako napríklad zastavenie obchodovania, zatiaľ čo sa pokúšala škálovať operácie uprostred kryptovolatility. Coinbase je verejne obchodovateľná od apríla 2021, jej celková trhová kapitalizácia dosiahla v decembri 69,57 miliardy USD. Armstrong povedal, že založil Coinbase, pretože chcel, aby svet mal „globálny, otvorený finančný systém ktorý by poháňal inovácie a slobodu.“



Michael Saylor

Bitcoin v priebehu rokov prilákal množstvo nekonvenčných investorov. Nikto však nemá horlivosť a nadšenie ako Michael Saylor, generálny riaditeľ softvérovej firmy MicroStrategy Incorporated. Spoločnosť nastúpila do vlaku menom kryptomeny v auguste 2020, získaním bitcoinov v hodnote 250 miliónov dolárov. V tom čase spoločnosť uviedla, že nakupuje kryptomenu, aby lepšie využila hotovosť, ktorú má vo svojej súvahe. Postupom času sa Saylor stal náruživým podporovateľom bitcoinu a objavil sa na rôznych podujatiach a konferenciách o kryptomenách, aby popularizoval výhody a príklady použitia. Do decembra 2021 MicroStrategy zvýšila svoju pozíciu v bitcoinoch na 3,5 miliardy dolárov, pričom sa pustila do nákupu kryptomien počas poklesu cien. Stratégia dobre poslúžila tak jeho spoločnosti, cena akcií MicroStrategy raketovo vzrástla o viac ako 337 % (k decembru 2021), ako aj samotnému Saylorovi. Forbes odhaduje, že Saylorovo čisté imanie 2,3 miliardy dolárov je výsledkom jeho stávky na bitcoiny.