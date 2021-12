Na posúdenie očkovacích poukazov nemáme mandát

dnes 14:31 -

Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP) v súčasnosti nemá mandát na posudzovanie neinvestičných transferov. Do tých patria aj očkovacie poukazy v hodnote 500 eur pre každého seniora nad 60 rokov, ktorý sa dá zaočkovať posilňujúcou dávkou vakcíny proti ochoreniu COVID-19. V pondelok to na sociálnej sieti uviedol riaditeľ ÚHP Štefan Kišš. Poukazy použiteľné na reštauračné, hotelové či iné vybrané služby navrhuje minister financií Igor Matovič (OĽANO).

"Ako ekonómovia, súkromné osoby, voliči môžeme mať na ÚHP vlastný názor na vládne opatrenia – vrátane odmeny 500 eur za očkovanie. ÚHP ako štátna analytická inštitúcia však nemá formálny mandát posudzovať tento typ výdavkov," uviedol Kišš. ÚHP podľa jeho šéfa súhlasí s názormi, že by sa na Slovensku mali analyticky hodnotiť aj iné ako investičné rozhodnutia. Na to je potrebné vybudovať pravidlá aj kapacity a je treba, aby bol na takéto analýzy dostatok času vrátane posudzovania alternatívneho použitia peňazí.

Aby ÚHP dostal mandát posudzovať neinvestičné projekty, navrhla napríklad Rada pre rozpočtovú zodpovednosť. Podľa Kišša by však bolo vhodné, aby v prípade návrhov ministerstva financií robila analýzu podľa pravidla štyroch očí a v snahe predísť konfliktu záujmov iná inštitúcia. Podobne to funguje pri investíciách, keď predkladateľ by mal podklady pripraviť, ale posúdiť by ich mal ďalší pár očí. Šéf ÚHP si myslí, že by takéto analýzy na zámery pochádzajúce z rezortu financií mohli pripraviť napríklad Rada pre rozpočtovú zodpovednosť či Najvyšší kontrolný úrad SR.