Počet zahraničných turistov v Bratislave je naďalej pre obmedzenia nízky

dnes 12:46 -

Počet zahraničných turistov v Bratislave, od ktorých je tunajší cestovný ruch závislý, je už druhý rok pre cestovné obmedzenia nízky. Upozornila na to Bratislavská organizácia cestovného ruchu – Bratislava Tourist Board (BTB), ktorá vyčíta, že Slovensko sa v júni aj napriek kritike predstaviteľov cestovného ruchu rozhodlo zaviesť pre príchod do SR prísnejšie pravidlá ako väčšina Európy. "Tie boli, navyše, viackrát upravované a zmeny boli komunikované na poslednú chvíľu pred ich zavedením," spresnila organizácia.

V krajinách Európskej únie sa podľa BTB počet zahraničných turistov počas júna až augusta tohto roka zvýšil približne o 57 percent. "Ak by sa tak darilo aj Slovensku, len bratislavskí podnikatelia v cestovnom ruchu a gastre by si prilepšili takmer o desať miliónov eur," uviedla.

Na Slovensku však bola podľa BTB opačná situácia a počet zahraničných turistov bol za dané obdobie ešte o 20 percent nižší ako v minulom, prvom krízovom roku. "Pre chaos v opatreniach a ich neskorej komunikácii prichádzalo už v júni tohto roka k stornám zájazdov, čo sa podpísalo pod tento výsledok," priblížila BTB. Jej šéf Vladimír Grežo tvrdí, že počas leta museli niekoľkokrát korigovať informácie o podmienkach vstupu na Slovensko, ako i mylné správy o uzatvorení slovenských hraníc, ktoré zazneli v zahraničných médiách.

"Robili sme kampane, tlačové konferencie u našich susedov, prekladali a uverejňovali sme platné podmienky vstupu na Slovensko do angličtiny a nemčiny. Dokonca sme pozývali ľudí v rámci promo aktivít aj priamo v uliciach našich susedov. Veríme, že aj vďaka tomu sme prispeli k tomu, aby u nás nejaký zahraničný turizmus tento rok vôbec bol," skonštatoval.

BTB deklaruje, že štatistky návštevnosti zahraničných turistov na Slovensku počas letných mesiacov ťahala smerom hore práve Bratislava. V lete ich tu podľa organizácie prespalo v porovnaní s minulým rokom o 27 percent viac, teda 152.170, čo predstavovalo viac ako 50 percent všetkých zahraničných turistov, ktorí v tomto období navštívili Slovensko. Tento výsledok však Grežo nepovažuje ako uspokojivý. "Vďaka dátam dnes vidíme, že potenciál na oživenie zahraničného turizmu bol oveľa vyšší," vysvetlil.

BTB je podľa neho na budúci rok pripravená. Má nachystanú marketingovú kampaň a chce urobiť maximum pre to, aby sa zahraniční turisti do Bratislavy vrátili vo väčšom počte. "Zároveň však potrebujeme našim európskym partnerom povedať, že sa nemusia báť rezervovať si pobyt v Bratislave, lebo podmienky na príchod do našej krajiny budú jasné," podotkol Grežo.