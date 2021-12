Očkovacie poukážky sú v navrhovanej podobe neefektívne

dnes 10:01 -

Očkovacie poukážky navrhované ministrom financií Igorom Matovičom (OĽANO) nie sú efektívnym riešením nízkej zaočkovanosti na Slovensku ani pomocou sektorom dotknutým pandémiou. Suma 500 eur pre seniorov nad 60 rokov, ktorí sa dajú zaočkovať posilňujúcou dávkou vakcíny proti ochoreniu COVID-19, je príliš vysoká a bola stanovená bez potrebnej analýzy. V pondelok to uviedol Klub ekonomických analytikov (KEA) na základe rýchleho prieskumu medzi svojimi členmi.

"Dobrou praxou by bolo, aby štát v podobných prípadoch jasne komunikoval ciele, ktoré chce dosiahnuť, a analyzoval alternatívne možnosti a výšku sumy, ako ich dosiahnuť čo najefektívnejšie, napríklad cez hodnotu za peniaze," uviedol klub. Štát by podľa analytikov mal tiež dopredu zverejniť, čo bude považovať za úspech a čo nie. Aj v súčasnej situácii členovia KEA preferovali dôkladnú analýzu pred rýchlosťou.

Väčšina členov KEA pokladá očkovacie poukážky za neefektívny spôsob riešenia problému nízkej zaočkovanosti, ako aj pomoci postihnutým sektorom, a to bez ohľadu na výšku sumy, ktorou to štát podporí. Pri oboch možných hlavných cieľoch pokladá 80 % a viac hlasujúcich očkovacie poukážky za veľmi alebo skôr neefektívny spôsob riešenia. Naopak, necelých 20 % pripúšťa, že pri vhodne zvolenej sume by opatrenie mohlo byť skôr efektívne. Sumu 500 eur považujú takmer všetci účastníci prieskumu za príliš vysokú. Z 30 respondentov iba traja nemali jasný názor.

Analytici preferujú, aby štát napríklad nechal možné alternatívy analyzovať Útvarom hodnoty za peniaze, prípadne prístupy a sumy pred spustením najprv odskúšať na menších vzorkách. Drvivá väčšina členov KEA by tiež privítala, ak by štát vopred zverejňoval kritériá, na základe ktorých bude dané opatrenie považovať za úspech či neúspech. Získané poznatky by mohli pomôcť pri tvorbe budúcich opatrení. Aj keď časť členov vníma, že sme sa už v súčasnosti dostali pod časový tlak, prevažuje názor, že dôkladnejšia analýza je aj v tejto situácii dôležitejšia ako rýchlosť riešenia.

Klub ekonomických analytikov je občianskym združením, ktoré má 56 členov a pozostáva z ekonomických analytikov z bánk, mimovládnych inštitúcií či verejného sektora. Ambíciou KEA je výšiť kvalitu ekonomickej diskusie na Slovensku a podporiť presadzovanie rozumnej hospodárskej politiky.