Súčasťou novej vyhliadkovej veže nad mestom je útulňa

Nová vyhliadková veža nad mestom Svidník ponúka turistom i možnosť prespatia v útulni. Radnica ju dala postaviť v lokalite bývalého lyžiarskeho vleku a je vysoká 13 metrov.

"Špecifická poloha mesta Svidník, ktoré je učupené medzi horami, doslova predurčovalo to miesto na vyhliadku na mesto. Nejaký aktivista už pred niekoľkými rokmi tam postavil lavičku, na ktorú si turisti zvykli sadnúť a pokochať sa výhľadom, tak preto sme práve vybrali toto miesto. Ďalší benefit tohto miesta je to, že je ľahko prístupné aj pre rodiny s deťmi, cyklistov, bežkárov a peších turistov, čiže ponúka naozaj možnosť turistického zážitku počas celého roka. V spolupráci s miestnymi turistami, s Klubom slovenských turistov Beskyd Svidník, s urbariátom, so správcami lesov sme pripravili projekt," povedala pre TASR primátorka Svidníka Marcela Ivančová.

Podľa jej slov nejde o klasickú vyhliadkovú vežu, keďže jej súčasťou je útulňa s panoramatickým oknom.

"Pre každého, kto sa odváži prespať v útulni, zaručujeme krásny výhľad na mesto Svidník. Musí to mať perfektnú atmosféru hlavne počas Vianoc. O chvíľočku rozsvietime vianočnú výzdobu v meste, tak si myslím, že to bude neopakovateľný zážitok pre všetkých, ktorí sa to podujmú absolvovať," priblížila Ivančová.

Ako ďalej povedala, po podpise zmluvy s mestom sa zhotoviteľ stretol s problémom s nedostatkom dreva, najmä takého, ktoré bolo naprojektované na výstavbu veže.

"Výstavba bola komplikovaná aj tým, že samotný terén je dosť nedostupný, takže všetok materiál na výstavbu veže bolo treba vyviezť. Nebolo ju možné poskladať v dielni a celú konštrukciu previezť, o to to bolo zložitejšie. Celková cena veže bola 80.000 eur. Sumou 40.000 eur prispeli sponzori, 20.000 eur nám poskytol Prešovský samosprávny kraj (PSK) z Výzvy pre región a náklad mesta bol 20.000 eur," doplnila Ivančová.

Súčasťou regionálneho rozvoja je podľa nej i rozvoj cestovného ruchu. "Na to, aby sme ho mohli vo Svidníku a v celom regióne rozvíjať, potrebujeme mať čo ukázať, mať pripravenú turistickú infraštruktúru a samozrejme vedieť to poriadne spropagovať. Vo Svidníku sme prvý raz v histórii v tomto roku zriadili klasické Turistické informačné centrum," dodala primátorka.