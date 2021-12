Jednou z najčastejších škôd v zime býva prasknuté potrubie v domoch

dnes 10:01 -

Najčastejšou škodou v zime býva podľa štatistík poisťovne Uniqa prasknuté potrubie v domoch následkom náhlych výkyvov vonkajších teplôt. Takúto škodu kryje poistenie nehnuteľnosti a domácnosti. Pri likvidácii škody však môže poisťovňa kontrolovať, či poistený zabezpečil potrebnú zimnú údržbu.

Typické zimné podmienky sú každoročne spojené s mnohými rizikami, ktoré prinášajú špecifické zimné škody. Väčšinu z nich síce kryje správne nastavené majetkové poistenie, aj v takom prípade však musí poistený dbať na dodržiavanie dôležitých zásad.

Ak človek opustí svoju nehnuteľnosť na viac ako sedem dní, mal by vodovodné systémy optimálne vypustiť, uzavrieť prívody a doplniť do vykurovacieho systému nemrznúcu zmes. Ak aj napriek tomu dôjde ku škode na potrubí, platí, že poistenie kryje náklady na účelnú opravu, nie na kompletnú renováciu priestoru aj mimo miesta poškodenia. Nedá sa preto počítať s tým, že poistné plnenie uhradí napríklad aj novú dlažbu či obklady vo väčšej ploche. Pre prípad poškodenia majetku tretím osobám slúži poistenie zodpovednosti. To je spravidla zahrnuté v poistení nehnuteľnosti, ale dá sa uzatvoriť aj samostatne.

V zime sú najčastejšie prípady podľa štatistík poisťovne zlomeniny rúk a nôh, podvrtnutia členkov, odreniny či natiahnutie kĺbov. To sa týka hlavne pádov na zľadovatených chodníkoch. V prípade, ak sa niekto takto pošmykne, môže si nárokovať náhradu od príslušnej obce alebo mesta, ktoré za údržbu chodníka zodpovedá.

Za pád snehu alebo ľadu z budov zvyčajne zodpovedajú vlastníci a správcovia budov, ktorí majú tiež povinnosť týmto prípadom predchádzať včasnou údržbou. Ak vznikne škoda pádom snehovej alebo ľadovej vrstvy, bude poisťovňa vždy skúmať, či nebola údržba budovy zanedbaná a či bolo možné také nahromadenie snehu alebo ľadu predpokladať. Vlastníci alebo správcovia budov by preto mali na strechu namontovať snehové zábrany, ktoré nedovolia snehu voľne kĺzať po strešnej krytine, prípadne si včas objednať odpratanie u špecializovaných firiem.

Pokiaľ napriek tomu dôjde ku škode, môže si poškodený nárokovať náhradu z poistenia zodpovednosti vlastníka alebo správcu objektu. Aj poškodený by mal však preukázať, že postupoval opatrne a dodržal všetky bezpečnostné zásady. Výnimkou sú situácie vzniknuté z tzv. vyššej moci, teda keď je príčinou škody nečakane silná a blesková živelná udalosť ako napríklad víchrica alebo prudký lejak. V týchto prípadoch vlastník alebo správca podľa právnej úpravy za škodu nezodpovedá a nemôže byť teda ani uplatnená z jeho poistenia.