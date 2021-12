dnes 9:31 -

Slováci si hotovosť radšej šetria, primárne platia kartou. Zatiaľ čo v niektorých aspektoch sa ľudia dostávajú už späť na hodnoty pred pandémiou nového koronavírusu, iné zmeny sú trvalé a len urýchlili nastupujúci trend odklonu od hotovosti a pokračujúcu digitalizáciu. Zatiaľ čo v roku 2019 sa kartou realizovalo 50 % platieb, v tomto roku to bolo 57 %. Vyplýva to z údajov prieskumu spoločnosti Mastercard iResearch.

Aj keď majú Slováci vo svojich peňaženkách hotovosť, neradi ju vydávajú. Približne 48 % ľudí hovorí, že ju aktívne nevyťahuje a šetrí si ju na prípad, že narazia na obchodníka, ktorý platby kartou neprijíma. Platobná karta sa tak stáva primárnym platobným nástrojom, ktorý používame, aj keď máme v peňaženke dostatok hotovosti. Hotovosť teda mení svoju rolu a stáva sa skôr rezervou. Čo sa týka výhľadov do budúcnosti, tie sa líšia medzi ľuďmi, ktorí sa nechali očkovať a tými neočkovanými. Podľa globálneho prieskumu spoločnosti sú očkovaní pri návrate do normálneho života obozretnejší a myslia si, že sa ku každodenným aktivitám, ako je chodenie do reštaurácií či za kultúrou, vrátia v nižšej miere ako pred pandémiou.

"Pandémia nového koronavírusu veľmi výrazne posunula vnímanie platobných kariet, ktoré sa pre zákazníkov stali primárnym platobným nástrojom. Sme teda svedkami pokračujúceho odklonu od platieb hotovosťou – za tieto dva pandemické roky jej preferencie klesli o dva percentuálne body, čo je vidieť aj na výberoch z bankomatov," povedal generálny riaditeľ spoločnosti pre Slovensko a Českú republiku Michal Čarný.

Počas pandémie došlo aj k zmenám v samotnom využívaní platobnej karty. Najväčší medziročný nárast bol zaznamenaný pri platbách v lekárňach, drogériách a obchodoch s kozmetikou a pri nákupoch kníh či hračiek. Slováci tiež začali viac využívať kartu pri nákupoch na internete, predovšetkým pri nákupe oblečenia, elektroniky, jedla a kozmetiky.

E-commerce je na vzostupe. Za tri tohtoročné štvrťroky narástol o 15 % v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka. Za celý minulý rok to pritom bolo 47 %. Ak by zákazníci nenarážali na nemožnosť platiť kartou, najradšej by ju využívali u lekára, na úradoch a na platbu parkovného.

Čo sa po uvoľnení reštrikcií zmenilo, je ochota obchodníkov prijímať karty. Zatiaľ čo vlani sa ľudia začali stretávať s tým, že obchodník odmietal hotovosť, po uvoľnení protipandemických opatrení sa stretávajú s tým, že obchodníci, ktorí predtým bez problémov brali karty, preferujú platbu v hotovosti. S tým sa v poslednom polroku stretlo 18 % opýtaných. A to aj napriek tomu, že 69 % ľudí uvádza, že nemožnosť zaplatiť kartou ich od nákupu u daného obchodníka odrádza.

Ľudia začali vo zvýšenej miere využívať platby kartou, pretože ide podľa nich o rýchlejší spôsob odbavenia a ich čas strávený v obchode sa tým skrátil. Ďalším dôvodom je fakt, že pri sebe ľudia majú hotovosť menej často, ide o 32 % tento rok oproti 25 % minulý rok. Ďalej 16 % ľudí nechcelo prísť do styku so zamestnancami obchodu a 16 % sa bálo o svoje zdravie.