Poslanci sa zídu opäť v utorok, čakajú ich aj dve mimoriadne schôdze

dnes 9:16 -

Poslanci Národnej rady (NR) SR sa zídu opäť v utorok (7. 12.). Od 9.00 h by mala pokračovať riadna 51. schôdza. Zákonodarcovia by mali ďalej diskutovať o 500-eurových poukazoch za očkovanie pre seniorov. Písomne prihlásených do rozpravy o návrhu zákona, ktorý je aktuálne v prvom čítaní, je ešte osem rečníkov. Následne sa môžu záujemcovia ešte prihlásiť ústne.

V utorok popoludní má parlament naplánované dve mimoriadne schôdze k stavu v zdravotníctve a ohrození verejného zdravia občanov, ale aj k sociálnym dosahom nárastu cien energií a základných potravín. Schôdza k stavu zdravotníctva sa má začať o 13.00 h, iniciovali ju nezaradení poslanci Tomáš Taraba, Štefan Kuffa a Filip Kuffa. Po nej má nasledovať schôdza o energiách iniciovaná poslancami Smeru-SD. Uznesením chcú požiadať vládu, aby do 23. decembra predložila harmonogram opatrení na zamedzenie nežiaducemu cenovému vývoju.

Po mimoriadnych rokovaniach by sa mali poslanci vrátiť k riadnej schôdzi. Čaká ich ešte niekoľko neprerokovaných bodov. Okrem toho by mali voliť komisára pre deti, opakovaná voľba je naplánovaná na štvrtok (9. 12.). V prvom kole totiž ani jeden z kandidátov nezískal dostatok hlasov na zvolenie do funkcie. Do druhého kola postúpili kandidátky Katarína Hatráková a Anna Niku.

Parlament čaká v závere schôdze rokovanie o štátnom rozpočte na rok 2022 a rozpočte verejnej správy na nasledujúce tri roky. Návrh predpokladá deficit na úrovni 4,94 % hrubého domáceho produktu (HDP). Očakávaný schodok v tomto roku je necelých 8 % HDP. Na záver sa presunula aj novela zákona o rozpočtovej zodpovednosti.

Na záver by malo plénum hovoriť aj o reforme nemocníc. Tá prešla do druhého čítania aj s pomocou nezaradených poslancov, Sme rodina ju nepodporilo a stále má výhrady. Podľa reformy by mali nemocnice fungovať na piatich úrovniach – komunitná, regionálna, komplexná, koncová a národná. Vzniknúť tak má zoptimalizovaná sieť nemocníc. Legislatíva ráta aj s novým určením minimálnej siete poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre dospelých, ako aj pre deti a dorast.

Sme rodina nepodporuje ani reformu národných parkov, ktorá rieši presun správy pozemkov v národných parkoch pod ochranárov. Poslanci by mali v závere schôdze hlasovať o jej posunutí do druhého čítania.