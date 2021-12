Najdôležitejšie správy TASR zo svetovej ekonomiky

dnes 8:46 -

Tlačová agentúra Slovenskej republiky prináša redakčný výber najdôležitejších správ zo svetovej ekonomiky, vydaných v ekonomickom servise TASR v 48. týždni 2021:Brusel 29. novembra - Dôvera v ekonomiku eurozóny v novembri tohto roka klesla na najnižšiu úroveň za šesť mesiacov, keďže spotrebitelia aj firmy zápasia s prudkým nárastom inflácie a znovu ožívajúcou pandémiou ochorenia COVID-19, ktoré z regiónu opäť urobilo ohnisko nákazy. Ukázal to v pondelok aktuálny prieskum Európskej komisie.Luxemburg 30. novembra - Medziročné tempo inflácie v eurozóne sa tento mesiac zrýchlilo na 4,9 % z októbrových 4,1 %. Ukázal to v utorok rýchly odhad európskeho štatistického úradu Eurostat. Novembrová inflácia je tak najvyššia za viac ako 30 rokov, od júla 1991. A prekonala aj odhady ekonómov, ktorí predpovedali, že dosiahne 4,5 %.Luxemburg 2. decembra - Miera nezamestnanosti v eurozóne zaznamenala v októbri mierny pokles. Dosiahla 7,3 %, čo v porovnaní so septembrom predstavuje zníženie o 0,1 percentuálneho bodu. Poukázali na to vo štvrtok zverejnené údaje Eurostatu. V širšej Európskej únii sa miera nezamestnanosti nemenila. Aj v októbri tak dosiahla 6,7 %, čo je úroveň, na ktorú klesla v septembri z augustovej hodnoty 6,9 %.Brusel 2. decembra - Európska komisia (EK) vo štvrtok zverejnila správu, podľa ktorej členské štáty EÚ prišli v roku 2019 na príjmoch z dane z pridanej hodnoty (DPH) o približne 134 miliárd eur. Do uvedenej sumy sú zahrnuté straty príjmov spôsobené podvodmi a únikmi, vyhýbaním sa plateniu dane a optimalizačnými postupmi, konkurzmi a platobnou neschopnosťou, ako aj nesprávnymi výpočtami a administratívnymi chybami.Washington 2. decembra - Počet nových žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA minulý týždeň vzrástol, ale menej, ako predpovedali ekonómovia po tom, čo sa týždeň predtým prepadol na najnižšiu úroveň za viac ako päť desaťročí. Informovalo o tom vo štvrtok americké ministerstvo práce. Podľa najnovších údajov ministerstva sa počet nových žiadostí o podporu za sedem dní do 27. novembra zvýšil o 28.000 na 222.000 z revidovaných 194.000 týždeň predtým.Viedeň 2. decembra – Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a jej spojenci z aliancie OPEC+ sa vo štvrtok dohodli, že budú pokračovať v plánovanom zvyšovaní produkcie a v januári dodajú na trh denne o 400.000 barelov (1 barel = 159 litrov) viac ropy. Naznačili tiež, že môžu toto rozhodnutie prehodnotiť kedykoľvek, keď bude jasnejšie, aké riziko pre dopyt predstavuje variant omikron nového koronavírusu.Washington 2. decembra - Senát Kongresu USA schválil vo štvrtok návrh zákona, ktorý zabezpečí financovanie federálnych inštitúcií na ďalších 11 týždňov. Niekoľko hodín predtým schválila návrh Snemovňa reprezentantov Kongresu USA. Financovanie federálnych inštitúcií sa malo skončiť v piatok o 23.59 h miestneho času. Nová legislatíva zabezpečí financovanie do 18. februára 2022, čím sa zabráni zatvoreniu federálnych orgánov, tzv. shutdownu.Washington 3. decembra (TASR) - V ekonomike Spojených štátov sa minulý mesiac vytvorilo podstatne menej nových pracovných miest, než sa očakávalo. Miera nezamestnanosti však v novembri prekvapivo prudko padla a dostala sa najnižšie od februára 2020. Znížila sa tak na 4,2 % zo 4,6 % v októbri, uviedlo americké ministerstvo práce. Ekonómovia počítali len s miernym znížením na 4,5 %.