Akcie vystrašil omikron aj inflácia. Týždeň vo svete

Zdroj: across

Foto: shutterstock

dnes 8:00 -

Inflácia láme rekordy

Prvý odhad novembrovej inflácie z eurozóny ukazuje, že rast spotrebiteľských cien sa zrýchlil na 4,9 %. Analytici očakávali zvýšenie na úrovni „len“ 4,5 %, pričom októbrové dáta dosahovali 4,1 %. Ide o najvyššiu mieru inflácie od júla 1991, ktorá je vysoko nad cieľom Európskej centrálnej banky 2,0 %. Inflácia ťahali najmä náklady na energie, ktoré medziročne vzrástli o 27,4 % vs. 23,7 % v októbri. Rast cien v sektore služieb bol na úrovni 2,7 % vs. októbrových 2,1 %. Ceny priemyselných tovarov rástli tempom 2,4 % vs. 2,0 % v októbri. Zvýšený rast zaznamenali aj potraviny, alkohol a tabakové výrobky. Zrýchlenie inflácie bolo najvýraznejšie v najväčších európskych ekonomikách. Ceny v Nemecku rástli 6-percentným tempom. Španielsko dosiahlo 5,4 %, Taliansko 4,0 % a Francúzsko 3,4 %. Ide o najvyššie tempo inflácie v eurozóne od jej vzniku. Nedávno objavený variant koronavírusu omikron vyvolal neistotu o globálny ekonomický rast a v dôsledku toho sa centrálne banky na celom svete pravdepodobne zdržia ohlásenia akéhokoľvek znižovania stimulov a zvyšovania úrokových sadzieb. Ak by tento variant začal ovplyvňovať krehký ekonomický rast, ceny, napríklad ropy, budú zrejme klesať, čím by sa miera inflácie na celom svete znížila. Paradoxne tak omikron môže centrálnej banke pomôcť s pribrzdením inflácie na úkor spomalenia ekonomického rastu.







Prekvapivá reakcia Fedu

Cez týždeň podávala Janet Yellen ako ministerka financií svedectvo pred kongresom o vývoji americkej ekonomiky. Sekundoval jej pri tom aj guvernér Fedu Jerome Powell. Trh pôvodne očakával, že s novým príchodom variantu omikron bude centrálna banka komunikovať odloženie znižovania stimulov, aby podporila ekonomický rast. To sa však nestalo. Guvernér zdôraznil, že stimuly sa budú znižovať a je otázne, či by sa nemali znižovať rýchlejšie. Taktiež potvrdil, že je vhodné nepoužívať výraz „dočasná inflácia“, čím prakticky priznal, že jej prejavy sú širšie a možno aj trvalejšie. Doteraz bolo prioritou centrálnej banky podporovať ekonomický rast a zamestnanosť cez svoje stimuly aj za cenu vyššej inflácie. Dnes sa priority menia. Na prvé miesto sa dostáva boj s infláciou aj za cenu toho, že by sa mal dočasne poškodiť trh práce alebo ekonomický rast. Bez ohľadu na omikron. To zaskočilo trhy a začiatkom decembra sa ponorili do červených čísel.





Trh vyčkáva na ďalšie správy

Nový týždeň prinesie málo dôležitých makroekonomických výsledkov. V piatok uvidíme výsledky inflácie zo Spojených štátov, kde sa očakáva rast o 0,5 % vs. 0,6 % minulý mesiac. Trh bude úpenlivo čakať na nové správy o omikrone a schopnosti vakcín reagovať na novú výzvu.