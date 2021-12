Piatkové rokovanie plénum ukončilo diskusiou o 500-eurových poukazoch

dnes 14:31 -

Diskusiou o 500-eurových poukazoch za očkovanie pre seniorov ukončili poslanci v piatok ôsmy rokovací deň 51. schôdze Národnej rady (NR) SR. Písomne prihlásených do rozpravy o návrhu zákona, ktorý je v prvom čítaní, je ešte osem rečníkov. Následne sa môžu poslanci ešte prihlásiť ústne.

Plénum v piatok rozhodlo, že novelu zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 prerokuje parlament v skrátenom legislatívnom konaní.

Obyvatelia Slovenska starší ako 60 rokov by podľa návrhu zákona za očkovanie mali dostať poukazy v hodnote 500 eur. Tie by mohli využiť v hoteloch, penziónoch, reštauráciách a kaviarňach, ale aj na kultúrne podujatia či vybrané služby.

Zákonodarcovia by sa mali do poslaneckých lavíc vrátiť v utorok (7. 12.), keď by mali pokračovať v rozprave k tomuto návrhu zákona. Okrem iného majú v utorok popoludní na programe dve mimoriadne schôdze, ktoré iniciovala opozícia. Plénum má rokovať o "katastrofálnom stave v slovenskom zdravotníctve" a ohrození verejného zdravia občanov. Druhou témou sú sociálne dosahy výrazného rastu cien energií a základných potravín.