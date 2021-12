Koncern Allianz chce urýchliť rast v najbližších rokoch

dnes 13:01 -

Allianz chce v najbližších rokoch urýchliť rast. Keďže nemecký poisťovací koncern chce zvýšiť prevádzkové marže a nakupovať vlastné akcie, zisk na akciu by mal stúpať rýchlejšie ako tržby. Okrem toho tiež ohlásil zvýšenie dividend.

Tržby koncernu by mali do roku 2024 prekonať 160 miliárd eur. To by znamenalo rast o 3 % až 4 % ročne. V prebiehajúcom roku Allianz počíta s tržbami v pásme 140 miliárd eur až 145 miliárd eur. Prevádzkový zisk by sa mal v najbližších rokoch zvyšovať v priemere o 4 % a v roku 2024 by mal dosiahnuť viac než 14,5 miliardy eur.

Koncern už vo štvrtok (2. 12.) večer oznámil, že dividenda v najbližších rokoch stúpne vždy minimálne o 5 %. Allianz chce navyše pokračovať v nákupe vlastných akcií, keď bude mať k dispozícii prebytočný kapitál. To by znamenalo zvýšenie zisku na akciu. Po dividende vo výške 9,60 eura za rok 2019 aj 2020, by dividenda za prebiehajúci fiškálny rok mala dosiahnuť minimálne 10,08 eura.

Akcie Allianz patria k menej výkonným titulom na hlavnom nemeckom indexe Dax, rovnako ako v rámci európskych poisťovní. Do štvrtkového zatvorenia sa akcia tent rok oslabila takmer o 2 %, zatiaľ čo indexy Dax, rovnako ako Stoxx 600 Insurance, si výrazne polepšili. S trhovou kapitalizáciou 82 miliárd eur je však Allianz naďalej najhodnotnejšou európskou poisťovňou, za ňom nasledujú Axa (61 miliárd eur) a Zurich (57 miliárd eur).