FED už o prechodnej inflácii nehovorí, to isté sa čaká aj od ECB 

Rast spotrebiteľských cien vyvoláva na finančných trhoch stále väčšie obavy. Inflácia dosiahla úrovne nad cieľmi centrálnych bánk a správcovia peňazí sú skeptickí v otázke, či je ľahká menová politika tým správnym prístupom. Rovnako to platí v USA ako aj eurozóne.

„Ak sa povie prechodná, naznačuje to, že vám to nemusí robiť starosti. Ale v skutočnosti nevieme, či by sme nemali obávať,“ povedal George Buckley, hlavný ekonóm banky Nomura pre Spojené kráľovstvo a eurozónu. Naznačil, že zostáva nejasné, či vyššia inflácia v eurozóne nezanechá na ekonomike trvalejšiu stopu.



Údaje zverejnené v utorok ukázali, že inflácia dosiahla v novembri historické maximum v 19-člennom bloku na úrovni 4,9 %. Politikou ECB je smerovať k inflácii na úrovni 2 % v strednodobom horizonte.



Centrálna banka zatiaľ uviedla, že očakáva pokles inflácie v priebehu roka 2022, čo naznačuje, že je stále potrebná relatívne uvoľnená menová politika. Narastajú však otázky, či toto obdobie vysokej inflácie nepotrvá dlhšie, než ECB predpokladala.

ECB v septembri predpovedala, že inflácia dosiahne na konci roka 2,2 %, v roku 2022 1,7 % a 1,5 % v roku 2023. Tieto odhady budú čoskoro revidované.

Vyššie ceny energií, pretrvávajúce problémy s dodávateľským reťazcom a nový variant omikron by mohli zvýšiť inflačné očakávania.



Buckley z Nomury pre televíziu CNBC povedal, že čím dlhšie bude vysoká inflácia pretrvávať, tým viac budú trhy cítiť, že centrálne banky s tým musia niečo urobiť. Vyššia inflácia totiž zvyšuje tlak na prísnejšiu menovú politiku. „ECB nemusí „prechodne“ odísť do dôchodku, ale mala by o krátkodobých jednorazových faktoroch a potenciálnych dlhodobých faktoroch, ktoré zvyšujú infláciu, komunikovať jasnejším spôsobom,“ myslí si Carsten Brzeski z ING Research. Dodal, že ECB by mala uznať, že bola príliš naivná, pokiaľ ide o premietnutie cien výrobcov do spotrebiteľských cien, a preto by si mala dávať pozor, aby znela presvedčivejšie o iných tradičných vzťahoch.



Výzva na vysielanie jasnejších signálov zo strany ECB bola nastolená už dávnejšie. Po poslednom októbrovom zasadnutí ECB Nick Andrews, európsky analytik z Gavekal Research, uviedol, že prezidentke Christine Lagardeovej sa nepodarilo ochladiť očakávania trhu týkajúce sa zvýšenia úrokových sadzieb v roku 2022. „Pri stredajšom závere sa trh s krátkodobými úrokovými sadzbami zvýšil o 23 bázických bodov. Na konci štvrtkovej tlačovej konferencie šéfky ECB, sa zvýšili o 32 bázických bodov.“

Pozorovatelia ECB očakávajú, že centrálna banka bude naďalej zdôrazňovať, že inflácia sa v budúcom roku zníži. „Stále očakávam, že ECB vyšle signál, že inflácia by mala v roku 2022 „klesnúť“, ale zároveň zvýrazní inflačné riziká pre inflačný výhľad,“ uviedol Frederik Ducrozet, stratég z Pictet Wealth Management. Dodal, že ECB si môže všimnúť, že „inflácia neklesne tak rýchlo a tak výrazne, ako sa predpokladalo“.