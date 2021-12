MMF varuje pred „ekonomickým kolapsom“, pokiaľ G20 nepredĺži odpustenie dlhu

Zdroj: TASR

Foto: SITA/AP

dnes 16:01 -

"Možno budeme svedkami ekonomického kolapsu niektorých krajín, pokiaľ veritelia z G20 nebudú súhlasiť so zrýchlením reštrukturalizácie dlhu a pozastavením dlhovej služby počas rokovaní o reštrukturalizácii," uviedla šéfka MMF Kristalina Georgievová na blogu a dodala, že je dôležité, aby úľavu ponúkli aj súkromní veritelia.



Platnosť iniciatívy G20 o pozastavenie dlhovej služby (DSSI), teda o odklade splátok z dlhu štátov s nízkymi príjmami, vyprší na konci roka. Bez jej obnovenia môžu tieto štáty čeliť finančnému tlaku a škrtom vo výdavkoch práve v čase, keď sa vo svete šíria nové varianty koronavírusu a očakáva sa nárast úrokových sadzieb centrálnych bánk.



"Dlhové výzvy sú naliehavé a potreba konať je tiež naliehavá. Nový variant omikron je ostrou pripomienkou toho, že pandémia bude s nami ešte nejaký čas," napísala Georgievová na blogu, ktorého spoluautorkou je Ceyla Pazarbasioglu, riaditeľka oddelenia stratégie, politiky a kontroly MMF.



Vzhľadom na problémy s programom oddlženia a jeho spoločným rámcom so súkromnými veriteľmi, požiadali zatiaľ o odpustenie len tri krajiny - Čad, Etiópia a Zambia, ktoré sa sťažujú na „značné meškania". Veritelia totiž stále nesplnili svoj sľub. "To si vyžaduje rýchlu akciu," povedala Georgievová.