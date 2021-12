dnes 9:01 -

Väčšinu zimných škôd kryje majetkové poistenie, pri škodách v súvislosti s pádom predmetov na auto je možné uplatniť krytie z havarijného poistenia. Poisťovňa Uniqa upozorňuje, že poistený však musí dbať na dodržiavanie dôležitých zásad.

Napríklad pri páde stromov a vetiev vplyvom námrazy alebo veľkej snehovej vrstvy, čím je poškodený majetok, možno uplatňovať krytie z poistenia nehnuteľnosti. Pri dojednaní poistenia nehnuteľnosti je vhodné pamätať aj na vedľajšie a doplnkové stavby na záhrade - napríklad na garáž, skleník, altánok alebo oplotenie. Ak strom alebo konáre z pozemku spadnú voľným pádom na cudzí pozemok a poškodia majetok tretej osoby, možno škodu uplatniť z poistenia zodpovednosti.

"Škodu na vozidle spôsobenú pádom predmetu na auto je možné kryť z havarijného poistenia. Aj tu však odporúčame v prípade nepriaznivého vývoja počasia radšej auto zaparkovať inde ako pod strom," uviedla hovorkyňa poisťovne Beata Lipšicová.

K ďalším typicky zimným rizikám hroziacim motoristom patrí nedobrzdenie a šmyk na namrznutej alebo zasneženej vozovke. Pozornosť je preto potrebné venovať správnemu zimnému obutiu vozidla. Pri osobných autách zákon nepredpisuje presný dátum ale uvádza, že zimné pneumatiky musí mať vodič na vozidle vtedy, ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza. "Odborníci preto odporúčajú prezuť auto hneď, ako teploty klesnú pod 7 stupňov Celzia. Zimné pneumatiky sú svojím špeciálnym dezénom a gumenou zmesou na zimných cestách oveľa bezpečnejšie než letné. Brzdná dráha letných pneumatík môže byť totiž na zimných cestách dlhšia o 20 – 30 %," pokračovala Lipšicová.

Povinnosť používať zimné pneumatiky sa v poistných zmluvách neuvádza. Poistený je však povinný dbať na to, aby poistná udalosť nenastala, najmä nesmie porušovať povinnosti smerujúce k odvráteniu alebo zmenšeniu nebezpečenstva, ktoré sú mu právnymi predpismi uložené. Ku kráteniu plnenia by poisťovňa pristúpila iba vtedy, ak by bola preukázaná príčinná súvislosť medzi vznikom škody a nesprávne zvolenými pneumatikami.

Poisťovňa pri likvidácii škôd nerozlišuje medzi zimnými a celosezónnymi pneumatikami. Za zimnú pneumatiku sa považuje pneumatika s označením M+S. Ak teda majú celoročné pneumatiky toto označenie, spĺňajú podmienky stanovené na jazdu v zime.

V zimnom období vplyvom mrazov vznikajú na vozovkách výtlky, ktoré môžu spôsobiť pri jazde na vozidle škodu. Na poškodenie vozidla sa v takomto prípade vzťahuje havarijné poistenie a klient si ho môže uplatniť. "Zároveň platí, že ak došlo k poškodeniu alebo zničeniu pneumatík, vzniká právo na poistné plnenie len vtedy, ak došlo súčasne aj k inému poškodeniu vozidla," konštatovala Lipšicová.

Motorista sa však pri poškodení vozidla môže obrátiť s nárokom na náhradu škody aj na správcu komunikácie. Ak preukáže, že škoda vznikla práve v danom úseku a to pri bežnej prevádzke, má veľkú šancu s takýmto nárokom uspieť. V prípadoch škody na aute tohto druhu odporúča poisťovňa privolať na miesto políciu, aby prípad zdokumentovala. Týmto sa dá zabrániť škodám na ďalších autách pri prejazde, pretože miesto bude opatrené vhodným dopravným značením.