Ceny kávy je už na 10-ročných maximách, a bude drahšia, tvrdia analytici 

Zdroj: CNBC

Foto: getty images

dnes 17:40 -

Kontrakty na kávu s decembrovou dodávkou skončili pondelňajšiu obchodnú seansu na úrovni 2,34 USD za libru. Vo štvrtok futures na kávu na newyorskej medzikontinentálnej burze dosiahli 2,46 dolára, čo je najvyššia cena od roku 2011, keď sa komodita dostala nad 3 doláre za libru. Medzitým bola referenčná cena Medzinárodnej asociácie kávy v piatok 2,07 USD za libru, čo je o 85 % viac ako v predchádzajúcom roku.

Ole Hansen, šéf komoditnej stratégie v Saxo Bank, pre CNBC povedal, že za posledných 12 mesiacov sa zbehla dokonalá búrka udalostí. „Otázkou budúceho vývoja cien je, do akej miery je tento vývoj potenciálne dlhodobejší. Myslím si, že sa musíme zamerať na to, čo sa tento rok odohráva v Brazílii, kde sme mali historicky nízke teploty, veľmi rýchle mrazy, ktoré zasiahli niektoré pestovateľské oblasti, a mali sme aj obdobie sucha, čo spôsobilo, že úroda v roku 2022 je v trocha neistá.“



Hansen dodal, že tieto nepriaznivé poveternostné udalosti ovplyvnia výnos v tomto roku, ako aj v roku 2022 a potenciálne aj v roku 2023. „V roku 2011 sme videli nárast kávy na približne 3 doláre za libru, keď sme mali obavy kvôli Brazílii. Toto sú skutočne čísla, ktoré nútia trh špekulovať, či dokážeme opäť dosiahnuť tieto úrovne, a myslím si, že s ohľadom na Brazíliu, a ak budú projekcie v nasledujúcich mesiacoch naďalej potvrdzovať spomalenie alebo zníženie produkcie, potom je riziko zdražovania veľmi reálne.“







Popri nepriaznivom počasí mali na trh s kávou významný vplyv globálne obmedzenia dodávok, pretože výrobcovia a pražiarne sa často nachádzajú v rôznych krajinách. Maximillian Copestake, výkonný riaditeľ pre európsky predaj kávy v Marexe, povedal, že káva sa zapojila do „obrovských cenových pretekov, ktoré sú poháňané najmä premiestnením nákladu“.



„Posledných päť až osem rokov stáli za dodávkami jeden alebo dvaja producenti, jedným z nich je Brazília a druhým Vietnam. Ak dôjde k poškodeniu v jednej alebo dvoch z týchto krajín, trh sa zrazu zblázni, aby sa pokúsil povzbudiť ostatné krajiny k produkcii kávy. To je základný princíp a potom čerešničkou na torte boli prerušenia nákladnej dopravy. Takže to, čo už aj tak predstavovalo napätú situáciu, ktorá by sa mala premietnuť do zmeny ceny, bolo ešte znásobené týmito prerušeniami nákladnej dopravy.“ Copestake poznamenal, že trvá približne dva roky, kým káva zareaguje na zmenu ceny. „ Keď sa ceny zdvihnú, vytiahnete to každú zrnko kávy dostupné v sklade každého farmára na trh, aby ho speňažili. Existuje teda stimul na pestovanie väčšieho množstva, ale aj na minimalizovanie zásob v mieste pôvodu a dovážanie týchto zásob na miesto určenia. Myslím si, že práve k tomu dochádza," povedal s tým, e pri pohľade do budúcnosti očakáva, že ceny zostanú vysoké a volatilné.