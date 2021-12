Gréci idú pokutovať dôchodcov, ktorí odmietnu vakcínu 

Zdroj: CNBC

Foto: SITA/AP

dnes 17:24 -

Údaje ministerstva zdravotníctva podľa agentúry Reuters ukázali, že asi 520 000 ľudí vo veku nad 60 rokov zatiaľ neabsolvovalo očkovanie proti koronavírusu. Grécko má približne 11 miliónov obyvateľov.



„Nie je to trest. Je to cena za zdravie, ale aj akt spravodlivosti voči zaočkovaným,“ uviedol v utorok na Twitteri premiér Kyriakos Mitsotakis. Peniaze pôjdu do gréckeho zdravotného systému.

V súčasnosti je asi 62 % gréckej populácie plne zaočkovaných proti vírusu, čo je menej ako priemer EÚ – 66 %, podľa Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb. Podľa údajov Univerzity Johnsa Hopkinsa Grécko v utorok hlásilo 7 720 nových prípadov nákazy, čo je pokles z rekordného počtu 8 969 z 9. novembra. Úrady sa však obávajú ďalšieho nárastu infekcií v období pred a počas vianočných sviatkov. Za týmto účelom posilňujú aj testovacie kapacity.

Povinné očkovanie sa dostáva do rétoriky mnohých európskych lídrov. Rakúsky kancelár Alexander Schallenberg začiatkom tohto mesiaca oznámil, že očkovanie proti Covidu bude v jeho krajine povinné od 1. februára. Dezignovaný nemecký kancelár Olaf Scholz v utorok povedal, že by v blízkej budúcnosti rád videl povinné očkovanie. „Takže navrhujem začiatok februára alebo marca," povedal v rozhovore, ktorý cituje Deutsche Welle. Francúzsko a Taliansko boli medzi prvými európskymi krajinami, ktoré prinútili zdravotníckych pracovníkov dať sa povinne zaočkovať.