G. Weller: Cieľom by malo byť vytvorenie cirkulárnej ekonomiky

V otázke boja proti klimatickým zmenám musíme zrýchliť. Našim cieľom by malo byť vytvorenie cirkulárnej ekonomiky, v ktorej to, čo vyprodukujeme, priamo využijeme. Zároveň musíme jednoznačne zrýchliť naše aktivity smerom k dosiahnutiu klimatickej neutrality Európy. V panelovej online diskusii pod hlavičkou Konferencie o budúcnosti Európy (CoFoE), ktorú organizovalo Zastúpenie Európskej komisie (EK) na Slovensku v spolupráci s Kanceláriou Európskeho parlamentu (EP) na Slovensku a Kanceláriou Európskej investičnej banky (EIB) na Slovensku s názvom "Zelené investície a digitalizácia", to povedal vedúci kancelárie EIB v SR Gerd Weller.

"V prvom rade musíme znížiť produkovanie emisií a keďže chceme obmedziť zvyšovanie globálnej teploty, priznávame, že klimatické zmeny sa dejú a preto si uvedomujeme potrebu zmeniť spôsob nášho života," zdôraznil Weller.

Európska rada v júni 2019 vyzvala EIB, aby zintenzívnila svoje činnosti na podporu opatrení v oblasti klímy. Banka na to reagovala novou stratégiou a novou politikou poskytovania úverov. "Od roku 2019 sa označujeme ako Klimatická banka EÚ. Mení to spôsob, akým robíme veci. Až 39 percent finančných prostriedkov, s ktorými sme narábali, sa týkalo klimatických otázok. V nasledujúcom období musí ísť až 50 percent investícii do boja proti klimatickým zmenám," avizoval.

Vedúci slovenskej kancelárie EIB vysvetlil, že táto inštitúcia sa zameriava na päť hlavných tematických oblastí. Sú nimi tvorba energie, doprava, verejné budovy, bývanie a digitalizácia.

"Veľa sa hovorí o automobilovom priemysle. Elektrické autá sú fajn, ale ak sa elektrická energia vyrába z fosílnych palív, tak je ich využívanie kontraproduktívne. Našim cieľom je, aby naša energia bola čistejšia prostredníctvom využívania solárnej, veternej či vodnej energie. Samozrejme, pokiaľ ide o dopravu, chceme sa vyhnúť nadmernému počtu áut v mestách. Musíme investovať do železníc aj do zelenších autobusov," priblížil.

Európska investičná banka je finančnou inštitúciou EÚ. Jej klimatický plán je súčasťou snáh Bruselu, aby sa Únia stala globálnym klimatickým lídrom.

"My nielen poskytujeme peniaze, vieme poskytnúť aj technickú pomoc. Máme ekonómov a inžinierov, ktorí môžu pomôcť pri implementácií projektov. Táto technická pomoc a podpora je niečo, čo by malo Slovensko využiť. Investičné potreby v SR sú obrovské. Vzhľadom na nízky počet obyvateľov máte aj málo expertov, ktorých musíte často hľadať za hranicami. My vám ich vieme poskytnúť," vysvetlil šéf kancelárie EIB. Zároveň spresnil, že banka nemôže realizovať projekty z vlastnej iniciatívy.

"Vždy nás musí niekto osloviť, či už sú to korporácie, banky alebo vlády. Oni nám predstavia svoj projekt a pokiaľ je to pre nás zaujímavé, tak investujeme naše prostriedky do týchto projektov. Nefunguje to tak, že my niekoho oslovujeme – musia prísť oni za nami", povedal Weller. "Pokiaľ ide o Slovensko – rozpočet je zhruba 300 až 400 miliónov eur. To je objem, ktorý by Slovensko mohlo vyčerpať, avšak Slovensko to žiaľ nerobí," zdôraznil.

Spolupráca medzi SR a EIB môže byť podľa Wellera "veľmi užitočná a prospešná" najmä v oblasti zdravotníctva, keďže podľa neho je potrebné revitalizovať slovenské nemocnice.