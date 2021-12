Veľkí poberatelia pandemickej pomoci budú musieť byť partnermi VS

dnes 15:31 -

Od Nového roka pravdepodobne budú musieť byť poberatelia pandemickej štátnej pomoci vyššej ako 100.000 eur partnermi verejného sektora (VS). Doteraz na to mali výnimku. Toto má byť upravené pozmeňujúcim návrhom v parlamente pri vládnom návrhu na posunutie nadobudnutia účinnosti trvalého "kurzarbeitu", ktorý kabinet v stredu odobril a posunul ho na prerokovanie poslancom s návrhom na skrátené legislatívne konanie. Po stredajšom rokovaní vlády to povedal minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina).

Ide teda o žiadosti o štátnu pandemickú pomoc za január a február, ktoré budú vo vyššej sume než 100.000 eur. Od marca by už totiž mal začať platiť zákon o trvalom "kurzarbeite". Ten pôvodne mal platiť od Nového roka, avšak vláda chce ešte dva mesiace pokračovať so schémou Prvá pomoc, preto navrhla posunutie od marca.

"Budeme informovať tých väčších poberateľov pomoci, aby sa na to pripravili, aby mali dostatočný čas na to, aby sa stali partnermi verejného sektora," poznamenal minister. O tom, či je toto nutné aj pri trvalom "kurzarbeite", sa ešte podľa ministra debatuje s rezortom spravodlivosti.