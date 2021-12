Teraz máme čas zostaviť systém poukážok tak, aby v ňom neboli chyby

dnes 15:16 -

Vláda na svojom stredajšom rokovaní schválila 500-eurové poukážky pre seniorov ako motiváciu k očkovaniu. Návrh zatiaľ neobsahuje zoznam prevádzok, kde tieto peniaze budú môcť seniori minúť, ani presné technologické riešenie. Vláda tak má dodatočný časový priestor na to, aby návrh pripravila tak, aby neobsahoval vôbec žiadne chyby. Povedal to vicepremiér a minister financií Igor Matovič (OĽANO) po stredajšom rokovaní vlády.

Matovič to vníma ako priestor na to, aby sa veľmi podrobne a detailne dohodlo, akým spôsobom bude celý proces s poukážkami fungovať. Cieľom však je, aby každý, kto do konca roka dovŕši 60 rokov, sa zaregistroval na očkovanie do Vianoc. Podrobnosti sa budú podľa Matovičových slov možno spresňovať aj v parlamente. "Aby sa náhodou nestalo, že nám niekto cez to sito prepadne," poznamenal minister. Seniori, ktorí už sú zaočkovaní treťou dávkou vakcíny, získavajú nárok na poukaz automaticky.

Snahy by nemalo podľa jeho slov zmariť ani nízke tempo očkovania, od ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského (nominant OĽANO) má Matovič sľúbené, že dokáže zorganizovať zaočkovanie 50.000 dávkami denne.

Dôležité je podľa Matoviča v súčasnosti schváliť zákon, a aby ho následne odobrila prezidentka SR Zuzana Čaputová svojim podpisom. "Potom my môžeme na tom legitímne začať pracovať," poznamenal minister.

Čo sa týka schválenia zákona v parlamente, Matovič je pesimistický. "Obávam sa, že viac ako život dôchodcu je veto a politikárčenie," uzavrel s tým, že ak poslanci nepodporia jeho zákon, vníma to tak, že im nezáleží na živote dôchodcov.