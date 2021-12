Očkovacie poukážky robia podľa R. Sulíka z vakcíny nepredajný tovar

dnes 14:46 -

Motivácia seniorov na očkovanie posilňujúcou dávkou 500-eurovými poukážkami robí z vakcíny proti ochoreniu COVID-19 nepredajný tovar, ktorý potrebuje veľmi silnú podporu, aby sme ho dostali k ľudom. Po stredajšom rokovaní vlády to ako jeden z viacerých argumentov povedal minister hospodárstva a predseda SaS Richard Sulík. Strana sa podľa neho pri hlasovaní v parlamente o tejto podpore zdrží, alebo bude proti návrhu.

"Takýmto krokom dehonestujeme alebo devalvujeme samotnú vakcínu," povedal Sulík. Ľudia by sa mali dať zaočkovať preto, lebo majú obavu o svoj život a zdravie a nie preto, že im za to niekto zaplatí." Pokiaľ má niekto strach z vakcíny a štátu sa nepodarí ho presvedčiť na zaočkovanie, je to podľa Sulíka jeho právo. "Môžeme sa potom baviť o rôznych kompenzáciách a náhradách," dodal Sulík.

Šéf SaS sa tiež obáva, aby poukážky nevyužívali odporcovia očkovania na podplácanie lekárov, ktorí by ich mohli zapísať do systému ako zaočkovaných a vakcínu pritom nepoužiť. Sulík je presvedčený, že problém by v prípade schválenia poukážok bol aj s nastavením funkčného systému a očakáva tiež konflikt s Európskou úniou. Tá totiž pre obmedzenú platnosť iba na územie Slovenska napadla aj rekreačné poukazy zavedené bývalo vládou.

Z predpokladaných 500 miliónov eur, ktoré toto opatrenie má podľa rezortu financií stáť, sa podľa Sulíka 400 miliónov použije zbytočne. Viac ako 850.000 ľudí nad 60 rokov je totiž už zaočkovaných, a tí si budú poukazy nárokovať ako prví. Predpokladané náklady sú pritom v rovnakej výške, akú spolu zaplatia za rok na dani z príjmu všetky slovenské podniky okrem 5000 najväčších platiteľov dane.