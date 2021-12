Omikron a výpredaj na trhu: Nebuďte prekvapení, ak prídu ďalšie turbulencie

Zdroj: the conversation

Samozrejme, objavovali sa určité obavy, že ocenenie akcií bolo nezmyselne vysoké. Táto obava bola opodstatnená, najmä ak vezmeme do úvahy, že aj väčšina trhov uzavrela rok 2020 pozitívne. Po tom, čo sme zažili najhoršiu pandémiu za posledných 100 rokov a tiež značnú globálnu recesiu, sa zdá byť na hlavu postavené, aby akciové trhy rástli tak vysoko. Napriek tomu sa nič nenasvedčovalo tomu, že by ich niečo mohlo v tomto raste zastaviť.



Potom však prišli správy o variante omikron a strachu, ktorý ho obklopuje, čo viedlo k masívnemu výpredaju 26. novembra. Čo by sme si z toho teda mali vziať? Priznávajú finančné trhy, že sme sa ocitli v bubline, pričom ceny akcií nie sú v súlade s reálnou ekonomikou, alebo je to len dočasná panika pred pokračovaním smerom hore?



Pozrime sa na známe fakty. Čo zatiaľ vieme



Toto sú fakty: nový koronavírusový variant B.1.1.529 sa výrazne rozšíril v Južnej Afrike a Botswane a bol identifikovaný ako nákazlivejší a menej kontrolovateľný ako predtým známe varianty. Denné prípady v Juhoafrickej republike sa v súčasnosti blížia k 3 000, čo stále nie je oveľa viac ako jedna desatina maxima dosiahnutého v júli. Zaočkovaných je len 24,4 % populácie.



Prípady variantu omikron boli už identifikované v mnohých ďalších krajinách vrátane Spojeného kráľovstva, Egypta, Belgicka a Írska. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) varovala, že nový variant sa pravdepodobne bude ďalej rozširovať a „predstavuje veľmi vysoké globálne riziko“, mnohé krajiny uzavreli svoje hranice pre leteckú dopravu z južnej Afriky. Zároveň USA, Spojené kráľovstvo, EÚ, India a niekoľko ďalších krajín zaviedli nové obmedzenia mobility a cestovania.







Napriek panike doktorka Angelique Coetzeeová, lekárka, ktorá ako jedna z prvých rozpoznala, že sa na svete objavil nový koronavírusový variant omikron, a ktorá zároveň predsedá Juhoafrickej lekárskej asociácii, pre BBC povedala, že symptómy spojené s omikronom boli extrémne mierne. Farmaceutické spoločnosti medzitým analyzujú, či ich vakcíny poskytujú dostatočnú bezpečnú ochranu proti omikronu, aj keď ešte nevidíme presvedčivé výsledky v akomkoľvek smere.



Môže sa teda pokojne stať, že napriek rýchlejšiemu šíreniu infekcie sa jej konečný zdravotný, sociálny a ekonomický dopad ukáže ako zanedbateľný. V tejto chvíli to jednoducho nevieme. Finančné trhy však zaznamenali väčšiu neistotu ako predtým a zareagovali panikou. Napríklad index S&P500 sa prepadol o 2,3 % v piatok 26. novembra, aby v pondelok 29. novembra vzrástol o 1,1 %. Väčšina trhov sa vzdala medzi 2 % a 4 %, čo je dosť podstatný jednodňový pokles.







To, čo je najviac znepokojuje na súčasnom ekonomickom prostredí, nie je ani tak možnosť, že nová vlna infekcií posunie možný štart obnovy, ale to, že veľká neistota týkajúca sa konca pandémie nám bráni prijímať rozhodnutia ohľadom budúcnosti. Spoločnosti napríklad odkladajú dôležité investície, rovnako aj rozširovanie alebo akvizície. Podobne sa môže odložiť navýšenie počtu zamestnancov, aby sa predišlo riziku znižovania počtu zamestnancov, ak sa pandémia opäť zhorší.



Skutočnou obavou je, že je to z dôvodov, ktoré je ťažké vyriešiť rýchlo v najbližšom časovom horizonte. Kľukatá cesta k vytvoreniu kolektívnej imunity celého sveta, nedostatok informácií o účinnosti vakcíny proti všetkým možným variantom COVIDu a pocit, že nemôžeme vidieť svetlo na konci tunela, pretože tunel je dlhší, ako sme si mysleli.







Neveští nič dobré, ak porovnáme mesačné výnosy akcií S&P500 v rokoch 2020 a 2021. Keby sme v roku 2020 vylúčili január a február ako mesiace pred pandémiou vo väčšine krajín a rovnako vylúčime december 2021, keďže ešte za tento mesiac nemáme údaje, je pozoruhodné, že rok 2020 bol lepší v šiestich z deviatich mesiacov. Výnimkami boli iba marec, jún a september.



Mnohí sme si na Silvestra 2020 pripíjali na rok 2021so želaním, že to najhoršie už máme za sebou Ale začína byť jasné, že neistota je dnes ešte väčšia ako pred rokom, keď sme ešte ani nemali vakcíny, aké máme k dispozícii dnes.



Kým nebudeme vedieť, kedy sa tohto vírusu zbavíme a ako naše ekonomiky opäť nadobudnú silu, bude priskoro hovoriť o oživení. Takže zatiaľ čo investori môžu v nasledujúcich týždňoch a mesiacoch vidieť, že trhy budú ďalej stúpať do iracionálneho územia, budú tiež zraniteľní voči nepredvídateľným výkyvom.