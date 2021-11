Elektromobily sa budú podieľať vyše 50 % na predaji v USA a Číne do roku 2030

dnes 15:31 -

Vedúci predstavitelia automobilového priemyslu očakávajú, že elektrické vozidlá budú do roku 2030 tvoriť o niečo viac ako polovicu predaja nových vozidiel v Spojených štátoch a Číne. Mohlo by k tomu dôjsť aj bez vládnych dotácií, ukázal to nový prieskum účtovnej a poradenskej spoločnosti KPMG.

Prieskum KPMG, na ktorom sa zúčastnilo 1000 vedúcich predstaviteľov automobilového priemyslu, tiež odhalil, že vozidlá so spaľovacími motormi vrátane hybridov si aj v nasledujúcich rokoch udržia významný podiel na väčšine hlavných automobilových trhov.

Rýchlosť, s akou môžu automobilky postupne vyraďovať spaľovacie motory, ktoré vypúšťajú oxid uhličitý, je kľúčovou otázkou pre globálny automobilový priemysel. Skupina výrobcov áut a krajín podpísala začiatkom tohto mesiaca vyhlásenie, v ktorom žiada globálne vyradenie vozidiel so spaľovacím motormi do roku 2040 a v bohatších krajinách ešte skôr, do roku 2035.

Dvaja najväčší svetoví výrobcovia automobilov z hľadiska predaja, Toyota a Volkswagen, a tri najväčšie automobilové trhy na svete, Čína, USA a Nemecko, však toto vyhlásenie nepodpísali.

Napriek tomu podľa prieskumu KPMG lídri automobilového priemyslu veria, že elektrické vozidlá budú do roku 2030 tvoriť 52 % predaja v Spojených štátoch, Číne a Japonsku, pričom nižšie percentá budú v západnej Európe, Brazílii a Indii. Za týmito súhrnnými prognózami sa však skrývajú veľmi odlišné názory vedúcich predstaviteľov priemyslu.

Pokiaľ ide o Čínu, niektorí šéfovia firiem v automobilovom priemysle očakávajú, že predaj elektrických vozidiel bude mať do roku 2030 menší ako 20-percentný podiel trhu, zatiaľ čo iní sa domnievajú, že na najväčšom svetovom trhu by dovtedy mohli elektromobily tvoriť 80 % predaja.

Predaj elektrických vozidiel na celom svete bol doteraz podporovaný vládnymi dotáciami. V prieskume KPMG však 77 % respondentov uviedlo, že elektrické vozidlá môžu dosiahnuť masové prijatie do desiatich rokov aj bez štátnej pomoci, keď náklady na batérie klesnú na rovnakú úroveň ako pri spaľovacích motoroch. No zároveň 91 % manažérov automobiliek uviedlo, že podporuje vládne dotácie.

Rozsiahly prieskum tiež zistil, že 75 % vedúcich pracovníkov očakáva, že ich spoločnosti budú v nadchádzajúcich rokoch predávať „vedľajšie“ aktíva, pretože prehodnocujú, aké podnikateľské línie budú životaschopné, keď sa bude vyrábať viac vozidiel s novou technológiou.

Napriek súčasným problémom v dodávateľských reťazcoch a obmedzeniam spojeným s pandémiou nového koronavírusu v minulom roku približne 53 % respondentov verí, že toto odvetvie môže v nasledujúcich piatich rokoch dosiahnuť rast zisku.

Podľa prieskumu najoptimistickejší manažéri boli v Spojených štátoch a Číne, najpesimistickejší boli vo Francúzsku.