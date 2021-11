Arriva:Zaviazali sme sa,že problém v BSK vyriešime,situácia sa...(2)

dnes 15:31 -

Spoločnosť Arriva sa zaviazala, že problém s nedostatkom vodičov v Bratislavskom kraji vyrieši. Situácia sa postupne zlepšuje, stále získavame nových vodičov. Pre TASR to uviedla riaditeľka pre obchod a komunikáciu spoločností Arriva na Slovensku Petra Helecz. Reagovala tak aj na utorkovú tlačovú konferenciu predsedu Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Juraja Drobu, ktorý predstavil tri scenáre možného riešenia problému v regionálnej autobusovej doprave.

"Za posledný týždeň a pol sa k nám pridalo ďalších 55 vodičov. Polovica z nich už vozí cestujúcich, druhá polovica začne od stredy (1. 12.). Prácu ponúkame ďalším vodičom," podotkla Helecz. Dopravca ponúka každému, kto do 15. decembra podpíše zmluvu a začne voziť cestujúcich, náborový bonus 3500 eur spolu s prvou výplatou.

Arriva deklaruje, že pre vyriešenie problému v Bratislavskom kraji zazmluvnila aj mikrobusy, ktoré od minulého týždňa vozia cestujúcich. Zároveň dopravca potvrdil pokračovanie v rokovaniach s ďalšími dopravcami, ktorí deklarujú, že vedia zabezpečiť vodičov. "Keď dospejeme k dohode, budú títo vodiči nasadení výhradne na tie spoje, ktoré aktuálne nejazdia," podotkla Helecz. Na základe požiadaviek cestujúcich pokračuje dopravca s Bratislavskou integrovanou dopravou aj v konzultáciách o úpravách cestovných poriadkov. Nové cestovné poriadky budú na celom Slovensku platiť od 12. decembra.

Či Arriva aktuálne rokuje aj s bývalým regionálnym autobusovým dopravcom v Bratislavskom kraji, spoločnosťou Slovak Lines, dopravca neodpovedal. Debatu medzi dvoma firmami však potvrdil predseda BSK Juraj Droba. Šéf Arrivy na Slovensku László Ivan pred pár dňami na ponuku na pomoc od Slovak Lines odpovedal, že sú pripravení komunikovať a vypočuť si serióznosť tejto ponuky.

Slovak Lines pre TASR potvrdil, že s Arrivou vedie už niekoľko dní intenzívne rokovania. "Veríme, že už čoskoro budeme môcť s výsledkom rokovaní oboznámiť všetkých obyvateľov Bratislavského kraja. Pred ukončením rokovaní sa však nemôžeme vyjadrovať k akýmkoľvek detailom," povedal pre TASR hovorca Slovak Lines Štefan Bako. Ako tvrdí, cieľom je, aby sa doprava v Bratislavskom kraji vrátila čo najskôr k spoľahlivej a funkčnej prevádzke.

Bako zároveň potvrdil, že Slovak Lines momentálne nezamestnáva a nedisponuje žiadnymi voľnými vodičmi. "Sme však po uzavretí dohody pripravení osloviť všetkých bývalých zamestnancov, ktorí sa rozhodli neprijať pracovné ponuky nového dopravcu. Nedokážeme predikovať, nakoľko budeme úspešní, vieme však, že je tu reálna šanca na zvrátenie negatívneho stavu," skonštatoval s tým, že každým dňom sa však ich možnosti znižujú.

Droba v utorok vyhlásil, že Arriva nezvláda situáciu v Bratislavskom kraji, s tým, že v hre sú tri možné riešenia problému. Prvým je rokovanie Arrivy s potenciálnymi subdodávateľmi, druhým je pokračovanie v súčasnom tempe, kde dopravca bude naberať vodičov postupne a trvať to bude niekoľko týždňov, a tretím je vypovedanie zmluvy s Arrivou. Kraj vidí momentálne za najschodnejšie riešenie rokovanie s potenciálnymi subdodávateľmi pre vykrytie určitého percenta výpadkov spojov. Ak by sa Arriva s nejakým subdodávateľom dohodla, Droba odhaduje okamžité vyriešenie situácie. "Jazdilo by 90 a viac percent spojov," poznamenal.

Arriva má od polovice novembra, keď začala prevádzkovať prímestskú dopravu v Bratislavskom kraji, problém s nedostatkom vodičov. Chýbalo jej ich okolo 100. Prejavuje sa to vo výpadkoch viacerých spojov. BSK bude dopravcu za to sankcionovať. Pokuty majú pribúdať každým dňom, pokiaľ nebude dosiahnutá 90-percentná dopravná obslužnosť.