Ruská centrálna banka nevylučuje ďalšie výrazné zvýšenie úrokových sadzieb

Ruská národná banka zvýšila kľúčovú úrokovú sadzbu v tomto roku už šesťkrát, pričom prvýkrát tak urobila v marci, keď ju zvýšila z historického minima 4,25 %. V danom mesiaci ju nahor posunula o 25 bázických bodov. K najprudšiemu zvýšeniu sadzby pristúpila v júli, keď ju zdvihla o 100 bázických bodov, z 5,5 na 6,5 %. Nasledovalo ďalšie zvýšenie o 25 bázických bodov v septembri a o 75 bodov v októbri. V súčasnosti tak kľúčová úroková sadzba dosahuje 7,50 %.



Šéfka ruskej centrálnej banky Elvira Nabiullinová uviedla, že rozsah rastu môže byť na poslednom tohtoročnom zasadnutí menového výboru banky v pásme od nula do 100 bázických bodov, veľa však naznačuje inflácia. "Budeme uvažovať o zmene kľúčovej úrokovej sadzby v tomto rozsahu. Je však potrebné dodať, že inflačné očakávania sú blízko hornej hranice našej prognózy. To budeme musieť zohľadniť," povedala Nabiullinová novinárom v súvislosti s pravdepodobnými krokmi centrálnej banky na zasadnutí, ktoré sa uskutoční 17. decembra.



Banka predpokladá, že tohtoročná inflácia dosiahne od 7,4 do 7,9 %. Miera inflácie k 22. novembru predstavovala 8,05 %. Inflačný cieľ banky je pritom stanovený na 4 %.



Analytici tak očakávajú, že zvýšenie hlavnej úrokovej sadzby bude skôr na hornej úrovni pásma, ktoré Nabiullinová oznámila. Okrem poukázania na vysokú mieru inflácie totiž zároveň uviedla, že "podržanie úrokovej sadzby na súčasnej úrovni je najmenej pravdepodobným scenárom". Čo sa týka dlhodobejšieho výhľadu, podľa centrálnej banky by kľúčová úroková sadzba mala zotrvať nad 6 % minimálne do polovice roka 2023.