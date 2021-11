JESS chystá v Jaslovských Bohuniciach fotovoltický park za 60 miliónov eur

dnes 18:01 -

Jadrová energetická spoločnosť Slovenska (JESS) plánuje v blízkosti jadrovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach výstavbu fotovoltickej elektrárne s celkovým inštalovaným výkonom 48 megawattov (MW). Investícia za približne 60 miliónov eur by mohla byť dokončená v roku 2025. Vyplýva to z informácií zverejnených na enviroportáli. Firma uvažuje aj o produkcii zeleného vodíka z vyrobenej elektrickej energie. Tento zámer chce riešiť samostatným projektom.

Fotovoltická elektráreň by mala vyrásť na ploche približne 105 hektárov (ha) pôvodne určených na výstavbu nového jadrového zdroja. Väčšinou ide o zelené plochy, päť hektárov je na už využívaných plochách v areáli bývalých jadrových elektrární A1 a V1. Podľa oznámenia o zámere by sa výstavba mohla začať už od budúceho roka a dokončená by mohla byť v roku 2025.

Spoločnosť JESS vznikla v roku 2009 ako spoločný projekt štátnej firmy Jadrová a vyraďovacia spoločnosť (JAVYS) a českej firmy ČEZ Bohunice, ktorá je dcérskou firmou energetickej spoločnosti ČEZ. JAVYS vložil do spoločného podniku nepeňažný vklad v hodnote 119,69 milióna eur, čo predstavuje 51-% podiel na základnom imaní JESS. Ten tvoria najmä pozemky, budovy, technické štúdie, personálne zložky, pohľadávky, záväzky a ďalšie aktíva i pasíva, bez ktorých by nebolo možné výstavbu jadrového zdroja realizovať. Zároveň prispel aj peňažným vkladom v sume 1,68 milióna eur. Skupina ČEZ vložila do spoločného podniku vlastný kapitál formou peňažného vkladu v celkovej výške 116,62 milióna eur, čo predstavuje 49 % podiel na základnom imaní JESS. V súčasnosti je projekt výstavby nového jadrového bloku pozastavený.