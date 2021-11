Kryptomeny sa odrazili od výpredaja, Bitcoin sa vyšplhal späť nad 57 000 dolárov

Zdroj: CNBC;yahoofinance

Foto: SITA/AP

dnes 17:35 -

Bitcoin neskôr v priebehu dňa znížil zisky, naposledy sa obchodoval za približne 57 038 USD, čo je nárast o 5 % za posledných 24 hodín. Ether vyskočil o viac ako 5 % na 4 321 USD a XRP o viac ako 4 % na približne 97 centov.



Vijay Ayyar z kryptomenovej burzy Luno, pre CNBC uviedol, že prvé správy o tom, že nový, silne zmutovaný variant Covid má miernejšie príznaky, dodal trhu impulz a inteligentní investori pravdepodobne využili tento pokles. V nedeľu doktorka Angelique Coetzeeová, juhoafrická lekárka, ktorá si prvýkrát všimla omikrónový variant, opísala jeho symptómy ako „extrémne mierne“, čo čiastočne upokojuje obavy z možného návratu obmedzení počas sviatkov.



Najväčšia svetová digitálna mena nakrátko klesla o viac ako 20 % zo svojho nedávneho historického maxima takmer 69 000 dolárov a oficiálne vstúpila na územie medvedieho trhu. Medvedie trhy sú zvyčajne definované poklesom o 20 % a viac z nedávnych maxím.



„Globálne prostredie prispelo k neistote vo všetkých triedach rizikových aktív, ako sme videli minulý týždeň, ale odraz späť nám vždy ukazuje, aký silný je vzostupný trend,” povedal Ayyar. Ak Bitcoin denne alebo týždenne stratí 48 000 až 50 000 dolárov, „určite by to znamenalo medvedí trend,“ dodal. Ale zatiaľ, ako tvrdí Ayya, „stále sme na území býčieho trhu.“



Kryptobýkom, je nepochybne aj Cathie Woodová z Ark Invest, známa svojimi optimistickými predpoveďami, pokiaľ ide o najväčšiu kryptomenu na svete. Minulý týždeň pre Barron's povedala, že ak „inštitucionálni investori prejdú do Bitcoinu a rozdelia 5 % svojich portfólií“, cena kryptomeny vyletí do roku 2026 na približne 560 000 dolárov. Jej najnovšia prognóza naznačuje nárast o viac ako 800 %. To sa môže zdať pritiahnuté za vlasy, ale pamätajte, že Wood mala pravdu, keď predpovedala 1 200 % nárast Tesly.

Samotná Woodová ponúka nový spôsob investovania do kryptomien. V septembri Ark Next Generation Internet ETF upravil svoj prospekt tak, aby zahŕňal aj Bitcoiny prostredníctvom kanadských ETF. Prvý bitcoinový ETF sa na newyorskej burze začal obchodovať minulý mesiac, debut ProShare Bitcoin Strategy ETF bol pravdepodobne hlavným katalyzátorom rally bitcoinu v októbri. Fond vlastní bitcoinové futures, ktoré sa obchodujú na Chicago Mercantile Exchange.

Investori sa môžu zamerať aj na Coinbase, ktorá prevádzkuje najväčšiu kryptomenovú burzu v USA. Cena akcií spoločnosti klesla počas leta pod cenu IPO 250 dolárov, no prudký nárast kryptomien minulý mesiac ju priviedol späť na viac ako 300 dolárov.

Ukázalo sa, že zatiaľ čo aktíva pod správou v produktoch súvisiacich s bitcoinmi klesli za prvé tri novembrové týždne o 9,5 % na 48,7 miliardy dolárov – čo je najväčší medzimesačný pokles od júla – aktíva v éterových produktoch vzrástli o 5,4 %.