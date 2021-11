M. Morawiecki dúfa v zmenu kurzu pri Nord Stream 2, obáva sa krízy na Ukrajine

dnes 15:46 -

Poľský premiér Mateusz Morawiecki dúfa, že nová nemecká vláda zmení kurz v súvislosti so sporným plynovodom Nord Stream 2. Ten podľa neho Rusko využíva ako zbraň proti Ukrajine.

"Očakávam, že nová nemecká vláda urobí všetko preto, aby sa Nord Stream 2 nestal jedným z nástrojov v arzenáli prezidenta Putina," povedal Morawiecki v rozhovore pre nemeckú agentúru DPA. Ako dodal, tento projekt sa stáva "nástrojom na vydieranie Ukrajiny a Moldavska, ako aj nástrojom na manipuláciu cien energií".

Približne 1230 kilometrov dlhý plynovod by mal cez Baltické more zabezpečovať prepravu zemného plynu z Ruska do Nemecka. To znamená, že bude obchádzať Ukrajinu, ktorá tak príde o nemalý objem financií z tranzitných poplatkov.

Výstavbu plynovodu už dokončili, zatiaľ však surovinu neprepravuje, keďže proces certifikácie plynovodu pozastavil nemecký regulačný úrad. Ako dôvod uviedol nesúlad právnej formy prevádzkovateľa plynovodu s nemeckými zákonmi. Podľa pravidiel Európskej únie nesmie byť prevádzkovateľ plynovodu zároveň dodávateľom plynu. Prevádzkovateľ Nord Stream 2 AG je však dcérskou firmou ruského koncernu Gazprom, ktorý je kľúčovým dodávateľom plynu do Európy.

Poľský premiér okrem toho upozornil na možnú energetickú krízu na Ukrajine. Ako uviedol, rastúci počet ruských vojakov pri hraniciach s Ukrajinou je dôvodom na obavy, ďalšiu hrozbu však predstavuje energetická kríza na Ukrajine pre jej vysokú závislosť od dovozu energií z Ruska.

"Ukrajina je závislá od ruských dodávok ropy, plynu a navyše aj uhlia," povedal pre DPA. V tejto súvislosti varoval, že podľa niektorých analýz by vydieranie Ukrajiny Ruskom prostredníctvom energií mohlo viesť na Ukrajine k blakckoutu, teda rozsiahlym výpadkom dodávok elektrickej energie.