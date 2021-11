Ekonomika USA je silná a Fed možno zváži rýchlejšiu redukciu aktív

dnes 14:16 -

Prezident atlantského Fedu Raphael Bostic verí, že dynamika americkej ekonomiky je dostatočná na prekonanie aj najnovšej pandemickej situácie a je možné, že americká centrálna banka zváži zrýchlenie tempa redukcie nákupu aktív. Uviedol to potom, ako trhy znepokojilo objavenie sa nového a rýchlo mutujúceho variantu koronavírusu.

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v piatok (26. 11.) označila novoobjavený variant koronavírusu, ktorý pomenovala omikron, za "variant vyvolávajúci znepokojenie". Bostic však uviedol, že ak vývoj nového variantu bude podobný ako pri tých predchádzajúcich, nemal by ekonomike spôsobiť také komplikácie ako delta.

Ako povedal v rozhovore pre televíznu stanicu Fox News, americká ekonomika sa v súčasnosti vyvíja priaznivo, pričom poukázal najmä na výrazný rast počtu pracovných miest. "Ak si túto dynamiku zachová, verím, že nám to umožní súčasnú novú vlnu (koronavírusu) preklenúť," uviedol Bostic.

Dodal, že je naďalej otvorený možnosti urýchlenia tempa, ktorým americká centrálna banka spomaľuje nákup aktív, čo by Fedu umožnilo pružnejšie reagovať na vysokú infláciu. Podľa neho by v prípade, že ekonomika bude pokračovať v súčasnej trajektórii, bolo rozumné, keby centrálna banka dokončila program nákupu aktív už v prvom kvartáli budúceho roka, najneskôr na začiatku druhého. Pri súčasnom tempe redukcie nákupov aktív by sa program mal dokončiť v júni budúceho roka.

Po objavení sa nového variantu koronavírusu väčšina analytikov upravila svoje očakávania zvýšenia úrokových sadzieb zo strany Fedu smerom nadol. Ešte v strede týždňa viac než 82 % opýtaných analytikov predpokladalo, že Fed v budúcom roku zvýši úrokové sadzby minimálne raz, a to v júni. V piatok, po informáciách o novom variante omikron, sa toto percento znížilo pod 54 %.

Podľa Bostica však centrálna banka nedovolí, aby sa inflácia dostala spod kontroly. Ako dodal, v prípade, že inflácia zotrvá na vysokej úrovni, je "určite možné," že Fed zvýši úrokové sadzby v budúcom roku minimálne dvakrát.