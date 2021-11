I. Matovič: Diskusie o ústavných zmenách ukážu, či koalícia má zmysel

dnes 12:31 -

Najbližšie dva týždne sa ukáže, či vládna koalícia má alebo nemá zmysel. Vyhlásil to v nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike minister financií Igor Matovič (OĽANO). Ak koalícia nevyužije ústavnú väčšinu na zásadné zmeny, ktorými minister podmieňuje výslednú podobu štátneho rozpočtu, podľa neho by to mali radšej "rozpustiť".

"Ak my nebudeme schopní využiť ústavnú väčšinu, ktorú máme, na zásadné ústavné zmeny v súvislosti s udržateľnosťou verejných financií, či to budú teda výdavkové stropy, dlhová brzda, tak v tom prípade sa ukáže, že vlastne tá ústavná väčšina nemala zmysel a že potom to asi radšej rozpustime a poďme od toho," skonštatoval Matovič v relácii.

Výslednú podobu rozpočtu na rok 2022 minister podmienil schválením viacerých zákonov, a to o dôchodkovej reforme, výdavkových stropoch a dlhovej brzde. Ak sa na nich koalícia nedohodne a nebudú schválené, deficit rozpočtu nebude 4,94 % HDP, ale 4,3 % HDP.

V súvislosti s rekreačným a gastro bonusom uviedol, že sa tým pokúša riešiť situáciu s očkovaním, ktorú malo riešiť skôr ministerstvo zdravotníctva. Priblížil, že koaličná rada o tejto otázke rokuje. "Spolieham sa na to, že aj ten verejný tlak sa vytvorí dostatočný," dodal. Chce urobiť všetko pre to, aby v utorok (30. 11.) o tomto opatrení rokovala Národná rada (NR) SR.