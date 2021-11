Tranzit plynu cez Slovensko do západnej Európy sa v novembri výrazne zvýšil

dnes 11:31 -

Cez Slovensko pretekajú v novembri do západnej Európy v rámci tohto roka rekordné množstvá zemného plynu. Po počiatočnom poklese na 40 – 50 miliónov kubických metrov (m3 ) denne z prvých novembrových dní sa tranzit meraný na vstupe vo Veľkých Kapušanoch zvýšil od 10. novembra na aktuálnych približne 94 miliónov kubíkov. Vyplýva to z údajov zverejnených prepravcom plynu Eustream.

V tomto roku preprava ruského plynu cez Ukrajinu najčastejšie kolísala od 40 do 80 miliónov m3. K vyšším hodnotám sa šplhala najmä od apríla do augusta. V septembri klesli denné prepravované množstvá pod 70 miliónov m3 a v októbri Eustream prepravil priemerne 74 miliónov m3 plynu denne. Kapacita plynovodu je však napriek súčasným hodnotám prepravy výrazne vyššia. Napríklad koncom roka 2019 prichádzalo z Ukrajiny denne až okolo 200 miliónov m3 plynu.

Napriek tomu, že sa dodávky zemného plynu cez územie Slovenska zvýšili, cena budúcoročných dodávok plynu sa po krátkodobom poklese novembrovom poklese vrátila tesne pod úroveň 60 eur za megawatthodinu (MWh). Trhy sa stále obávajú nedostatku plynu. "Trhy veľmi citlivo reagovali na rozhodnutie nemeckého regulátora pozastaviť certifikáciu plynovodu Nord Stream 2," ozrejmil analytik portálu energia pre vás Jozef Badida.

To má podľa analytika vplyv aj na vysoké ceny elektriny, keďže je vyrábaná i v paroplynových elektrárňach. Nervozitu odberateľov zvýšilo aj dočasné prerušenie dodávok plynu do Európy cez plynovod Jamal začiatkom novembra. "Trhové ceny energií by mohli utlmiť zvýšené dodávky ruského plynu do Európy, čo sa zatiaľ deje len v obmedzenej miere," dodal Badida.